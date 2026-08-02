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Paraná, 200 años de una ciudad: clubes forjaron identidad y pertenencia

Del tenis al fútbol, pasando por básquet, ciclismo y atletismo, instituciones emblemáticas de Paraná que dejaron un legado social, cultural y deportivo.

2 de agosto 2026 · 09:56hs
Paraná

Paraná, 200 años de una ciudad: clubes forjaron identidad y pertenencia.

En Paraná fue contundente la presencia del comercio, la industria, la cultura, la educación y el deporte, y marcaron en parte la vida cotidiana de la ciudad durante casi todo el Siglo XX. Surgieron instituciones educativas, culturales, deportivas y civiles, que constituyeron una verdadera marca registrada, con nombres propios dignos de destacar.

El deporte, un verdadero pasatiempo, de la mano de instituciones deportivas importantes llegaron a tener una actividad deportiva y social preponderante, que marcaron épocas, donde distintos estamentos de la sociedad se agrupaban, no solo para lo deportivo, sino para lo social, lo recreativo, lo institucional, donde hombres y mujeres participaban con gran entusiasmo y el público, los simpatizantes, tomaban un protagonismo esencial.

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Así se fueron formando y fundando diferentes clubes o instituciones deportivas, cada una con sus características propias, según los deportes, sus socios, sus simpatizantes. El tenis fue una de esos pasatiempos preferidos por algunos paranaenses y un claro exponente de pertenencia a cierto sector social. En pleno Parque Urquiza se formó un grupo de entusiastas tenistas que llamaron al punto de encuentro Urquiza Lawn Tenis Club. De los tantos participantes, elegimos a tres mujeres Maruca, Laura y Celia Bouzada, destacadas tenistas de dicha institución. La fotografía de referencia, años 30.

Fútbol y básquet

La práctica del fútbol y el básquet, era lo habitual, pero hacia los años ’30 emergió una práctica deportiva tan sacrificada como el fútbol o el básquet, pero individual, como el ciclismo. En nuestra ciudad hubo verdaderos baluartes no solo a nivel local, sino también provincial, nacional e internacional. Es el caso de Miguel David, Mario Mathieu y Humberto Varisco, figuras insignes del deporte paranaense. En la fotografía, el equipo argentino desfila en el Campeonato Americano en Santiago de Chile. El que encabeza la delegación portando la bandera argentina, en el desfile inaugural, es Mario Mathieu en 1947.

El basquetbol hacia las décadas del ’30 y ’40 del siglo pasado eran actividades deportivas populares, en permanente desarrollo y expansión. El fervor de deportistas, el afán de entrenadores y el esfuerzo de dirigentes hizo florecer una generosa constelación de clubes que conformaron equipos en varias divisiones. A poco de andar, constituyeron asociaciones y federaciones, dando importancia a la práctica del deporte y obviamente a los aspectos social y cultural. Hoy, con ese mismo espíritu deportivo, los clubes de básquet son formadores de niños y jóvenes que, mientras se entrenan y progresan, van modelando un carácter, se apropian de una cultura y socializan. La foto ilustra un instante del partido entre Echagüe y Recreativo, en el que aparecen apellidos reconocibles como Colman, Sattler, Borzani, Bonell o Solari, fotografía de agosto de 1948.

El fútbol ha sido y es una de las actividades deportivas con mayor alcance. En todos los clubes, hacen esfuerzos para participar de los torneos con gran entusiasmo. En esos encuentros, el público, los simpatizantes, adquieren un protagonismo esencial en el aliento de sus equipos y jugadores. Lo refleja la numerosa hinchada del Club Peñarol, hacia 1975.

El interés por el deporte

El interés por la práctica deportiva constituyó desde siempre un motor de asociativismo que, desde las respectivas singularidades, le fueron dando a la identidad paranaense formas de arraigo y sentido de pertenencia. En efecto, los clubes suelen ser ejemplo del espíritu emprendedor que toda comunidad necesita, para sobrellevar las dificultades del presente y para imaginar un mejor porvenir. De a poco, al esforzado sudor de los atletas se les sumó el ansia por encontrarse y socializar, en eventos de camaradería y en reuniones danzantes. Muchísimas historias familiares y de pareja, numerosísimas amistadas, se han forjado bajo la influencia de los clubes. El fútbol, el basquetbol, el tenis, la natación, el atletismo, en algún momento lo fue la esgrima, o actividades sociales, juegos de mesa, y hasta el automovilismo, fueron verdaderos testigos de una ciudad que fue cobijando sueños, esperanzas, ideales, y que hoy, este año Paraná, cumple 200 años, y así la homenajeamos desde UNO.

Fernando Ponce / Especial para UNO

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