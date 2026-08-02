Torneo Clausura: Barracas lidera la Zona B con puntaje ideal

Barracas celebró su tercera victoria en el Torneo Clausura al derrotar 1 a 0 a Riestra. Gimnasia La Plata festejó en Mar del Plata.

Barracas Central derrotó este domingo 1 a 0 a Deportivo Riestra en condición de visitante en la continuidad de la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Guapo mantiene el puntaje ideal y comparte el liderazgo del Grupo B junto Argentinos.

Luego de un discreto primer tiempo, las modificaciones dieron resultado en el elenco dirigido por Damián Ayude. Gonzalo Maroni, uno de los futbolistas que ingresó desde el banco de suplentes, anotó el único tanto en el encuentro disputado en el estadio Guillermo Laza.

MARONI PUSO EL PRIMERO PARA BARRACAS



A los 26 minutos del primer tiempo, el Guapo se adelantó en el marcador ante Riestra



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Gimnasia ganó en Mar del Plata

Gimnasia y Esgrima La Plata se impuso 2-1 a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata y consiguió su segundo triunfo al cabo de tres presentaciones en el Torneo Clausura, mientras que su rival sigue comprometido con el descenso.

El Lobo se adelantó a los 39 minutos gracias a una pérdida inicial de Rodrigo González seguido de un ataque rápido construido por Agustín Auzmendi. El punta le envió un pase cruzado a Silva Torrejón, quien lo esperó hasta que estuvo en el área para mandar un centro preciso cabeceado por el propio Auzmendi de pique al suelo contra un palo.

AUZMENDI PONE EL PRIMERO DEL LOBO



Auzmendi comenzó la recuperación y terminó la jugada con gol



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En el complemento, los dirigidos por Ariel Pereyra ampliaron diferencias a los 20′ con un remate de Agustín Colazo entre las piernas del arquero Ignacio Chicco, pero debieron sufrir sobre el final por el descuento de Nicolás Gaitán en el último cuarto de hora.

LEY DEL EX: COLAZO MARCÓ EL SEGUNDO DE GIMNASIA



Se cumplió la ley del ex, Agustín Colazo anotó el segundo ante Aldosivi



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