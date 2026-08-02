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Boca saca ventaja y derrota 1 a 0 a Newell´s en Rosario

Santiago Ascacibar anotó el único tanto de Boca, que está celebrando su primera victoria en el Torneo Clausura.

2 de agosto 2026 · 17:01hs
Boca saca ventaja y derrota 1 a 0 a Newell´s en Rosario

Boca juega en Rosario ante La Lepra.

Boca juega en Rosario ante La Lepra.

Boca derrota 1 a 0 a Newell´s de Rosario en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Santiago Ascacibar anotó el único gol del encuentro que se lleva a cabo en el Estadio Marcelo Bielsa bajo el arbitraje de Andrés Merlos.

Formaciones de Newell´s y Boca

Newell´s: Josue Reinatti; Jerónimo Russo, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Franco Escobar; Luca Regiardo, David Sotelo; Thomas Rios, Facundo Guch, Walter Mazzantti; Matias Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

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Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Gol: 30' Ascacibar

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Boca Newell´s Torneo Clausura
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