Boca derrota 1 a 0 a Newell´s de Rosario en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Santiago Ascacibar anotó el único gol del encuentro que se lleva a cabo en el Estadio Marcelo Bielsa bajo el arbitraje de Andrés Merlos.
Boca saca ventaja y derrota 1 a 0 a Newell´s en Rosario
Santiago Ascacibar anotó el único tanto de Boca, que está celebrando su primera victoria en el Torneo Clausura.
2 de agosto 2026 · 17:01hs
Formaciones de Newell´s y Boca
Newell´s: Josue Reinatti; Jerónimo Russo, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Franco Escobar; Luca Regiardo, David Sotelo; Thomas Rios, Facundo Guch, Walter Mazzantti; Matias Cóccaro. DT: Frank Kudelka.
Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Gol: 30' Ascacibar
Árbitro: Andrés Merlos
Estadio: Coloso Marcelo Bielsa