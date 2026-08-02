Boca saca ventaja y derrota 1 a 0 a Newell´s en Rosario

Santiago Ascacibar anotó el único tanto de Boca, que está celebrando su primera victoria en el Torneo Clausura.

Boca derrota 1 a 0 a Newell´s de Rosario en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Santiago Ascacibar anotó el único gol del encuentro que se lleva a cabo en el Estadio Marcelo Bielsa bajo el arbitraje de Andrés Merlos.