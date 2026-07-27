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SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para este lunes

Se esperan tormentas aisladas por la mañana y fuertes por la tarde, con temperaturas promedio de entre los 13 y los 23 grados, según pronóstco extendido del SMN

27 de julio 2026 · 07:14hs
Se esperan tormentas aisladas por la mañana y fuertes por la tarde

Se esperan tormentas aisladas por la mañana y fuertes por la tarde, con temperaturas promedio de entre los 13 y los 23 grados, según pronóstco extendido del SMN
Se esperan tormentas aisladas por la mañana y fuertes por la tarde

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Se esperan tormentas aisladas por la mañana y fuertes por la tarde, con temperaturas promedio de entre los 13 y los 23 grados, según pronóstco extendido del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas, este lunes, que abarcacasi toda la provincia de Entre Ríos. Se esperan tormentas aisladas por la mañana tormentas fuertes por la tarde y chaparrones por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 13 y los 23 grados y el viento soplará el sector norte rotando al sudeste.

El martes habrá neblinas matinales y el cielo estará mayormente nublado por la tarde y se esperan tormentas aisladas por la noche. Las temperaturas promedio estarán en el orden de los 15 y los 22 grados y los vientos soplarán del sector este rotando al sudeste.

Este fin de semana predominarán las neblinas matinales. La semana que inicia traerá algunas lluvias y tormentas, según el pronóstico extendido del SMN 

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Para el miércoles persistirá el mal tiempo con chaparrones por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde. Las temperaturas promedio estarán entre los 14 y los 18 grados y el viento predominará del sector sur rotando al sudeste.

El jueves habrá cielo parcialmente nublado durante la mañana y cielo mayormente nublado durante la tarde y noche con temperaturas de entre 9 y 17 grados y vientos del este.

Para el viernes se espera cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde y noche, con temperaturas de entre 12 y 22 grados y vientos del noreste.

El sábado las temperaturas promedio se ubicarán entre los 14 y los 23 grados y el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada. Los vientos soplarán del sudeste.

El domingo las temperaturas se ubicarán entre los 14 y los 24 grados. El cielo estará mayormente nublado durante todo el día y los vientos soplarán del este rotando al noreste.

SMN tormentas lunes Pronóstico extendido Alerta
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