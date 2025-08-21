Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Un nuevo caso de muerte por autodeterminación sacude a la Policía de Entre Ríos. Este miércoles se conoció el fallecimiento de un suboficial en situación de retiro. Se trató de Claudio González de 61 años, quien era suboficial mayor retirado que en sus últimos años de carrera se desempeñara en Secretaría General de la Jefatura Departamental Tala.

Conmoción

Según consignó el sitio 03442, la noticia se conoció el martes por la mañana, cuando uno de los Integrantes de la Comisión llegó al Círculo y encontró en el salón de eventos el cuerpo sin vida de González, tras lo cual inmediatamente se hicieron presentes autoridades policiales y judiciales, que confirmaron que se trataba de una autodeterminación.

González fue también jugador de fútbol en la Biblioteca Policial, Club en el que participó durante algunos años. La tarde de ayer, en medio de una gran conmoción, policías activos y retirados acompañaron el cortejo fúnebre que trasladó los restos hasta el cementerio local, donde se vivieron escenas de profundo dolor.

Antecedentes

Entre enero y agosto se registraron seis suicidios de efectivos policiales en distintas localidades de Entre Ríos. El 10 de enero murió en Concepción del Uruguay la cabo María Luciana Núñez, una madre y agente comprometida, cuyo deceso fue lamentado por la fuerza. El 18 de febrero, Natalia Ruiz Moreno, destacada por su labor en violencia de género, se quitó la vida en su despacho en Nogoyá. El 26 de junio se conoció la muerte de Nicolás Gervasoni, un joven Oficial Ayudante que era buscado en Crespo. El 4 de julio, Víctor Taborda fue hallado sin vida en su auto en la Ruta 39, y el 6 de julio, Agustín Monzón también fue encontrado muerto dentro de su vehículo en un camino rural. Finalmente, el 6 de agosto falleció la cabo Eloísa Holotte, quien se disparó con su arma reglamentaria frente a la sede de la División 911, ubicada en calle Francisco Ramírez y Gualeguaychú de Paraná.