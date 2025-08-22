Uno Entre Rios | El País | gobierno nacional

El Gobierno nacional rompió el silencio por los audios de Diego Spagnuolo: habló Guillermo Francos

El Gobierno nacional rompió el silencio y Guillermo Francos dijo que no conoce a Diego Spagnuolo, pero admitió que fue abogado de Milei. Puso en duda el audio.

22 de agosto 2025 · 17:17hs
El Gobierno Nacional rompió el silencio en torno al escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el encargado de dar la primera respuesta oficial y aseguró no tener “absolutamente ninguna constancia” de la existencia de un “sistema irregular de retornos”.

El jefe de Gabinete intentó tomar distancia del exfuncionario, asegurando que no tiene "ninguna relación" con él (a quien se refirió como 'español'), pero reconoció que el Presidente sí lo conoce y que "fue abogado del presidente en alguna causa".

LEER MÁS: Coimas: secuestraron el celular de Diego Spagnuolo y más de 260.000 dólares al dueño del laboratorio

Qué dijo Guillermo Francos

En declaraciones radiales, Francos le restó importancia a las grabaciones al afirmar que lo que el exfuncionario pudo haber dicho “no tiene ningún valor” para él. Además, puso en duda la autenticidad del material: “No sé si la grabación está editada, cortada”, especulando con que pudo registrarse en un lugar público.

Finalmente, derivó la responsabilidad de la investigación al Poder Judicial, al sostener que es un tema que “tiene que dilucidar el fiscal” para “acreditar o desacreditar” los hechos denunciados.

Las declaraciones de Francos constituyen la primera reacción de un alto funcionario del Gobierno tras el despido de Spagnuolo y los múltiples allanamientos realizados por orden del juez Sebastián Casanello en la causa que investiga la presunta red de coimas.

