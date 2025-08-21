Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Este jueves se produjo un accidente vial en el Acceso Norte de Paraná, donde una persona perdió la vida en el acto.

Un hombre murió este jueves al ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná. El siniestro vial se produjo sobre la Ruta Nacional 168, entre las calles Bazán y Bustos y Morath, por la zona comprendida entre la estación de servicio YPF y el predio donde, habitualmente, se desarrollaba la Fiesta de Disfraces.