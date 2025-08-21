Un hombre murió este jueves al ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná. El siniestro vial se produjo sobre la Ruta Nacional 168, entre las calles Bazán y Bustos y Morath, por la zona comprendida entre la estación de servicio YPF y el predio donde, habitualmente, se desarrollaba la Fiesta de Disfraces.
Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná
Este jueves se produjo un accidente vial en el Acceso Norte de Paraná, donde una persona perdió la vida en el acto.
21 de agosto 2025 · 16:31hs
LEER MÁS: Conductor perdió el control de su auto y volcó en el Acceso Norte de Paraná
La víctima del fatal accidente vial habría fallecido en el lugar del hecho, prácticamente en el acto.
Personal policial y de tránsito se hizo presente en el lugar para ordenar la circulación vehicular, que quedó parcialmente interrumpida mientras se realizaban las pericias correspondientes; mientras que los peritos trabajan en la zona para determinar las circunstancias exactas del accidente.