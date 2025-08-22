Uno Entre Rios | La Provincia | Gustavo Bordet

Gustavo Bordet presentó un proyecto para asegurar la seguridad vial en Paso de la Laguna

Gustavo Bordet pide la construcción de una pasarela peatonal, garitas de colectivos e iluminación en el cruce de Ruta 18 y Ruta 6, en Paso de la Laguna

22 de agosto 2025 · 12:45hs
Gustavo Bordet pide la construcción de una pasarela peatonal

Gustavo Bordet pide la construcción de una pasarela peatonal, garitas de colectivos e iluminación en el cruce de Ruta 18 y Ruta 6, en Paso de la Laguna, departamento Villaguay. 
Gustavo Bordet pide la construcción de una pasarela peatonal

Gustavo Bordet pide la construcción de una pasarela peatonal, garitas de colectivos e iluminación en el cruce de Ruta 18 y Ruta 6, en Paso de la Laguna

El exgobernador y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que disponga de manera urgente la construcción de una pasarela peatonal (puente), garitas de colectivos e iluminación en el cruce de la Ruta Nacional Nº 18 (Autovía) con la Ruta Provincial Nº 6, en la Comuna de Paso de la Laguna, departamento Villaguay.

Bordet destacó que esta obra es indispensable para la seguridad de los habitantes, ya que en la zona se encuentra la mayor parte de la población al norte de la autovía, mientras que las escuelas y la comisaría se ubican al sur, lo que obliga a niños, jóvenes y familias a atravesar diariamente la ruta con un alto nivel de riesgo.

“No se puede naturalizar que los chicos deban cruzar una autovía para ir a la escuela sin contar con un puente peatonal, sin iluminación suficiente ni señalización adecuada. Estamos hablando de la seguridad de la comunidad y de proteger la vida de los vecinos y vecinas de Paso de la Laguna”, subrayó el diputado entrerriano.

Diputado Gustavo Bordet.jpg

En este sentido, Bordet recordó que la conversión en autovía de la Ruta Nacional Nº 18 debía contemplar este tipo de obras complementarias que hoy son una demanda urgente de la población.

Asimismo, anunció que gestionará ante Vialidad Nacional una audiencia para el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, y la presidenta de la Comuna de Paso de la Laguna, Mariel Henchoz, a fin de acelerar los trámites y asegurar que la obra tenga la prioridad que corresponde.

Finalmente, el exgobernador señaló que la seguridad vial es una responsabilidad del Estado y debe ser abordada con políticas integrales: “La prevención y la concientización son importantes, pero nada sustituye a la infraestructura. Este puente peatonal, junto con la iluminación y las paradas de colectivos, es una obra esencial que no puede seguir esperando”, concluyó.

Gustavo Bordet Seguridad vial Paso de la Laguna
