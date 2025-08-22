Uno Entre Rios | La Provincia | partidos políticos

Otorgan reconocimientos provisorios a partidos políticos

Partidos políticos solicitaron su reconocimiento jurídico-político provisorio para la jurisdicción municipal de Concordia.

22 de agosto 2025 · 11:54hs
Partidos políticos solicitaron su reconocimiento jurídico-político provisorio para la jurisdicción municipal de Concordia.

Partidos políticos solicitaron su reconocimiento jurídico-político provisorio para la jurisdicción municipal de Concordia.
Otorgan reconocimientos provisorios a partidos políticos

Otorgan reconocimientos provisorios a partidos políticos

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), vocal Leonardo Portela, en ejercicio de la Presidencia del Honorable Tribunal Electoral de la provincia, recibió este jueves a representantes de partidos políticos que solicitaron su reconocimiento jurídico-político provisorio para la jurisdicción municipal de Concordia.

En el encuentro se otorgó el reconocimiento jurídico-político provisorio a la agrupación política “Nueva Esperanza”. En representación de la misma asistieron su presidente, Pablo Cesar Avallone; Gerardo Andrés Huerta y el apoderado Marcos Enrique Petit. También se le otorgó el reconocimiento jurídico-político provisorio a la agrupación política “Realización Ciudadana”, para actuar a nivel municipal en la misma ciudad.

smn incluyo en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

Gustavo Bordet pide la construcción de una pasarela peatonal, garitas de colectivos e iluminación en el cruce de Ruta 18 y Ruta 6, en Paso de la Laguna, departamento Villaguay. 

Presentan proyecto para asegurar la seguridad vial en Paso de la Laguna

Partidos Políticos Nueva Esperanza STJ

Autoridades presentes

Comparecieron el presidente de la agrupación, César Enrique Osorio; Eduardo Martín Said, Jorge Antonio Mayol, Jaqueline Liliana Formiga y Mónica González autoridades partidarias. Para conseguir el reconocimiento definitivo los partidos políticos deben cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, el de contar con una determinada cantidad de afiliados, para lo que recibieron las fichas correspondientes. Junto a Leonardo Portela estuvieron los restantes miembros del Honorable Tribunal Electoral, vocal Claudia Mizawak y José Eduardo Ruhl.

Concurrieron también, en representación del Ministerio Público Fiscal,el fiscal Coordinador Álvaro Piérola y el secretario general del Tribunal Electoral de la provincia, Lisandro Minigutti y el prosecretario Luciano Chiavaro.

partidos políticos Reconocimiento Concordia Leonardo Portela autoridades
Noticias relacionadas
Los candidatos a legisladores nacionales, Guillermo Michel y Adán Bahl, encabezaron un acto en el Partido Justicialista (PJ) de Gualeguaychú de la militancia del peronismo local

Guillermo Michel y Adán Bahl encabezaron un encuentro del peronismo de Gualeguaychú junto a Martín Piaggio

La Cámara Nacional Electoral ordenó cambiar el nombre de Ahora la Patria por riesgo de confusión con la nómina de Guillermo Michel y Adán Bahl.

La Cámara Nacional Electoral ordenó a la lista de Gaillard cambiar el nombre de su frente electoral

En Diputados se busca garantizar la preservación de la represa de Salto Grande en el ámbito estatal y fortalecer la infraestructura eléctrica provincial

Salto Grande: presentaron un proyecto de ley en rechazo a su privatización

Operativo oftalmológico para niñas y niños: se entregaron en Colón anteojos a más de 120 niños

Operativo oftalmológico para niñas y niños: se entregaron en Colón anteojos a más de 120 niños

Ver comentarios

Lo último

Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Coimas: secuestraron el celular de Diego Spagnuolo y más de 260.000 dólares al dueño del laboratorio

Coimas: secuestraron el celular de Diego Spagnuolo y más de 260.000 dólares al dueño del laboratorio

Ultimo Momento
Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Coimas: secuestraron el celular de Diego Spagnuolo y más de 260.000 dólares al dueño del laboratorio

Coimas: secuestraron el celular de Diego Spagnuolo y más de 260.000 dólares al dueño del laboratorio

SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

Presentan proyecto para asegurar la seguridad vial en Paso de la Laguna

Presentan proyecto para asegurar la seguridad vial en Paso de la Laguna

Policiales
Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Ovación
Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

Se pone en marcha el Mundial Femenino de Rugby 2025

Se pone en marcha el Mundial Femenino de Rugby 2025

Talleres suspendió el sóftbol Lento por motivos de seguridad

Talleres suspendió el sóftbol Lento por motivos de seguridad

River venció por penales a Libertad en el Monumental y está en cuartos de final

River venció por penales a Libertad en el Monumental y está en cuartos de final

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

La provincia
SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

Presentan proyecto para asegurar la seguridad vial en Paso de la Laguna

Presentan proyecto para asegurar la seguridad vial en Paso de la Laguna

Otorgan reconocimientos provisorios a partidos políticos

Otorgan reconocimientos provisorios a partidos políticos

Guillermo Michel y Adán Bahl encabezaron un encuentro del peronismo de Gualeguaychú junto a Martín Piaggio

Guillermo Michel y Adán Bahl encabezaron un encuentro del peronismo de Gualeguaychú junto a Martín Piaggio

La Cámara Nacional Electoral ordenó a la lista de Gaillard cambiar el nombre de su frente electoral

La Cámara Nacional Electoral ordenó a la lista de Gaillard cambiar el nombre de su frente electoral

Dejanos tu comentario