Santina Cherot, talento entrerriano en la preselección argentina U17

Santina Cherot, base de Regatas Uruguay, fue convocada a un Campus en el CeNARD rumbo al Sudamericano U17 que se jugará en octubre en Paraguay.

La uruguayense Santina Cherot fue convocada por la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) para participar en uno de los dos Campus de Desarrollo que se llevarán a cabo en el CeNARD, en preparación para el Campeonato Sudamericano U17 femenino, que se disputará del lunes 20 al domingo 26 de octubre en Asunción, Paraguay.

La jugadora de Regatas Uruguay entrenará en Buenos Aires desde el lunes 25 hasta el jueves 28, junto a otras 16 basquetbolistas provenientes de distintas regiones del país, como Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Gran Buenos Aires, Salta y Misiones.

La entrerriana Santina Cherot, rumbo al Sudamericano U17

Cherot viene de representar a la Argentina en la AmeriCup U16 disputada en México, donde se desempeñó como base titular y fue una de las figuras destacadas del equipo. Ahora, buscará ganarse un lugar entre las 12 jugadoras que integrarán el plantel definitivo para el certamen sudamericano.

Tras las concentraciones, el cuerpo técnico de la Selección Argentina definirá una preselección de 16 nombres que encarará la última etapa de preparación rumbo al torneo continental.