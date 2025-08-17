Uno Entre Rios | La Provincia | tormentas

Emitieron alerta amarilla por tormentas en la provincia

Desde Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas de variada intensidad.

17 de agosto 2025 · 22:47hs
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas

Foto: Archivo UNO

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas

La Dirección de Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectarán a gran parte de la provincia en las próximas horas.

Las tormentas en la provincia

Según el reporte oficial, se prevén tormentas de variada intensidad, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento e incluso la posibilidad de granizo ocasional.

Este sábado el cielo estará mayormente nublado con temperaturas promedio de entre 6 grados de mínima y 17 de máxima, según el pronóstico extendido del SMN

SMN: inicia semana inestable con probabilidad de tormentas

La Libertad Avanza definió candidatos en Entre Ríos para las elecciones de octubre.

La Libertad Avanza definió candidatos en Entre Ríos

El SMN estima que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 40 y 70 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superar esos registros de manera puntual, generando complicaciones en zonas urbanas o rurales con problemas de drenaje.

Desde Defensa Civil recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar transitar por calles anegadas, asegurar objetos que puedan volarse con el viento y no refugiarse bajo árboles durante la tormenta.

La alerta amarilla indica que si bien los fenómenos no serían extraordinarios, pueden implicar riesgos para actividades cotidianas, por lo que se solicita a la ciudadanía precaución y atención a las indicaciones de las autoridades.

Para más información actualizada, se puede consultar el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional (www.smn.gob.ar) o las redes oficiales del gobierno provincial.

tormentas Servicio Meteorológico Nacional SMN
Noticias relacionadas
atilio benedetti quedo fuera de la lista de senadores de la libertad avanza en entre rios

Atilio Benedetti quedó fuera de la lista de senadores de La Libertad Avanza en Entre Ríos

michel y bahl presentaron la lista definitiva de fuerza entre rios para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros.

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: los números ganadores del sorteo del domingo

Quini 6: los números ganadores del sorteo del domingo

La Libertad Avanza definió candidatos en Entre Ríos

La Libertad Avanza definió candidatos en Entre Ríos

Emitieron alerta amarilla por tormentas en la provincia

Emitieron alerta amarilla por tormentas en la provincia

Ultimo Momento
Quini 6: los números ganadores del sorteo del domingo

Quini 6: los números ganadores del sorteo del domingo

La Libertad Avanza definió candidatos en Entre Ríos

La Libertad Avanza definió candidatos en Entre Ríos

Emitieron alerta amarilla por tormentas en la provincia

Emitieron alerta amarilla por tormentas en la provincia

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

Boca goleó a Independiente Rivadavia en Mendoza y rompió su racha histórica sin ganar

Boca goleó a Independiente Rivadavia en Mendoza y rompió su racha histórica sin ganar

Policiales
Capturan en Entre Ríos a La Pistolera del clan Sena

Capturan en Entre Ríos a "La Pistolera" del clan Sena

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Ovación
River Plate le ganó a Godoy Cruz por el Torneo Clausura y alcanzó la cima de la tabla anual

River Plate le ganó a Godoy Cruz por el Torneo Clausura y alcanzó la cima de la tabla anual

Boca goleó a Independiente Rivadavia en Mendoza y rompió su racha histórica sin ganar

Boca goleó a Independiente Rivadavia en Mendoza y rompió su racha histórica sin ganar

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

La provincia
La Libertad Avanza definió candidatos en Entre Ríos

La Libertad Avanza definió candidatos en Entre Ríos

Emitieron alerta amarilla por tormentas en la provincia

Emitieron alerta amarilla por tormentas en la provincia

Atilio Benedetti quedó fuera de la lista de senadores de La Libertad Avanza en Entre Ríos

Atilio Benedetti quedó fuera de la lista de senadores de La Libertad Avanza en Entre Ríos

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

Dejanos tu comentario