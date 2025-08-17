Emitieron alerta amarilla por tormentas en la provincia

Desde Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas de variada intensidad.

La Dirección de Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectarán a gran parte de la provincia en las próximas horas.

Según el reporte oficial, se prevén tormentas de variada intensidad , que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos , fuerte actividad eléctrica , ráfagas de viento e incluso la posibilidad de granizo ocasional .

El SMN estima que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 40 y 70 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superar esos registros de manera puntual, generando complicaciones en zonas urbanas o rurales con problemas de drenaje.

Desde Defensa Civil recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar transitar por calles anegadas, asegurar objetos que puedan volarse con el viento y no refugiarse bajo árboles durante la tormenta.

La alerta amarilla indica que si bien los fenómenos no serían extraordinarios, pueden implicar riesgos para actividades cotidianas, por lo que se solicita a la ciudadanía precaución y atención a las indicaciones de las autoridades.

Para más información actualizada, se puede consultar el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional (www.smn.gob.ar) o las redes oficiales del gobierno provincial.