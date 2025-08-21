Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un hombre fue detenido tras robarle la billetera a un conductor de UBER Motos durante un viaje solicitado por la aplicación. El hecho ocurrió este miércoles por la noche en la intersección de las calles Parera y Balbín, en Paraná, cuando un llamado al 911 alertó a la policía sobre el delito en curso.
21 de agosto 2025 · 09:31hs
Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Decimoquinta iniciaron la persecución del sospechoso, quien había huido a pie luego de aprovechar un descuido del conductor para sustraerle la billetera.
Intervención policial
Gracias a la rápida intervención policial, el individuo fue interceptado a pocos metros. Tras un palpado preventivo, se le encontró la billetera robada, que contenía documentación personal y dinero en efectivo perteneciente a la víctima.
El fiscal de turno ordenó la inmediata detención del hombre y la restitución de las pertenencias al damnificado.