Entre Ríos: llueve copiosamente y hay alerta por tormentas fuertes

El centro y norte del país enfrentan un evento meteorológico poco frecuente para agosto: lluvias y tormentas fuertes. ¿Cuándo mejora el tiempo en Entre Ríos?

Lluvias intensas afectan gran parte de Entre Ríos y según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este martes 19 de agosto se presentará todo el día con malas condiciones del tiempo. Rige un alerta amarillo por lluvias y naranja por tormentas. Se prevé las precipitaciones más fuertes para hoy y se irán debilitando hasta este miércoles de mañana.

Respecto del alerta naranja es para horas de la mañana de hoy. El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Paraná lluvia humedad (8).jpg Foto UNO/Valeria Girard

En cuanto a las zonas bajo alerta amarilla por lluvias, hasta la tarde, se informa que el área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación.

Por zona

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se esperan lluvias y tormentas durante todo este martes y lluvias aisladas hasta este miércoles de mañana. Luego mejora el tiempo mañana de tarde, con menor nubosidad.

lluvia Paraná Foto UNO/Liliana Bonarrigo

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, informan lluvias y tormentas fuertes para este martes. Mañana miércoles indican lluvias aisladas de madrugada y hasta la mañana; hacia la tarde el viento sur irá corriendo las nubes.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se informan lluvias fuertes de mañana y tarde de hoy, con menor intensidad a la noche. Este miércoles se prevén chaparrones y lluvias débiles hasta la mañana; luego estará ventoso y se irá la nubosidad progresivamente.

*En Gualeguay y Victoria, por último, también indican lluvias fuertes hasta la tarde noche de hoy. Este miércoles habrá lluvias aisladas de madrugada y de mañana. Luego estará ventoso y se irá despejando el cielo hacia la noche.