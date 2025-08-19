Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: llueve copiosamente y hay alerta por tormentas fuertes

El centro y norte del país enfrentan un evento meteorológico poco frecuente para agosto: lluvias y tormentas fuertes. ¿Cuándo mejora el tiempo en Entre Ríos?

19 de agosto 2025 · 08:52hs
Foto UNO/Liliana Bonarrigo
Foto: UNO/Archivo/Ilustrativa
Foto: UNO/Archivo/Ilustrativa

Lluvias intensas afectan gran parte de Entre Ríos y según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este martes 19 de agosto se presentará todo el día con malas condiciones del tiempo. Rige un alerta amarillo por lluvias y naranja por tormentas. Se prevé las precipitaciones más fuertes para hoy y se irán debilitando hasta este miércoles de mañana.

Respecto del alerta naranja es para horas de la mañana de hoy. El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Hackearon la página oficial del Consejo General de Educación de Entre Ríos.

Hackearon la página oficial del Consejo General de Educación de Entre Ríos

Este domingo se oficializaron siete alianzas para las elecciones legislativas. Los legisladores que terminan mandatos y todas las listas y candidatos 

Entre Ríos renueva cinco bancas en Diputados y tres en Senado

Paraná lluvia humedad (8).jpg

En cuanto a las zonas bajo alerta amarilla por lluvias, hasta la tarde, se informa que el área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación.

Por zona

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se esperan lluvias y tormentas durante todo este martes y lluvias aisladas hasta este miércoles de mañana. Luego mejora el tiempo mañana de tarde, con menor nubosidad.

lluvia Paraná

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, informan lluvias y tormentas fuertes para este martes. Mañana miércoles indican lluvias aisladas de madrugada y hasta la mañana; hacia la tarde el viento sur irá corriendo las nubes.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se informan lluvias fuertes de mañana y tarde de hoy, con menor intensidad a la noche. Este miércoles se prevén chaparrones y lluvias débiles hasta la mañana; luego estará ventoso y se irá la nubosidad progresivamente.

*En Gualeguay y Victoria, por último, también indican lluvias fuertes hasta la tarde noche de hoy. Este miércoles habrá lluvias aisladas de madrugada y de mañana. Luego estará ventoso y se irá despejando el cielo hacia la noche.

Entre Ríos tormentas lluvias SMN
Ver comentarios

