Este jueves se realizaron allanamientos en una causa por amenazas calificadas y lesiones en domicilios de Paraná, en busca de armas de fuego y cartucheria. Se secuestraron estupefacientes, armas, dinero en efectivo y se detuvo a un hombre de 46 años identificado como Alejandro Andrés Flores, quien quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales.
Allanamientos y detenciones por amenazas calificadas y lesiones
Detuvieron a un sujeto por amenazas calificadas y lesiones en domicilios de Paraná. Se secuestraron estupefacientes, armas, dinero en efectivo en allanamientos
El primer procedimiento se realizó en calle Zavalía donde se secuestraron $ 4.178.500 y 100 dólares, 117.5 gramos de cocaína y un revólver calibre 7,5mm del sistema Suizo, además de una balanza de precisión y precintos. Allí también quedó detenido Flores.
El segundo allanamiento se realizó en una finca de calle Quinquela Martin y Celia Torrá, Ex Anexo de Escuela Lomas del Mirador. Se realizaron secuestros de herramientas para la construcción, jardinería y otras, a los fines de establecer su propiedad.
Participaron en los operativos personal de las divisiones Homicidios, Robos y Hurtos; Delitos Económicos; General de Operaciones y Seguridad Pública, Policía Científica y Drogas Peligrosas. Todas estas divisiones bajo las instrucciones de las fiscalía correspondientes de acuerdo a los hallazgos a cargo de los fiscales Clarisa Aiello, Santiago Alfieri y Mercedes Nin.