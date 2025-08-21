Allanamientos y detenciones por amenazas calificadas y lesiones

Detuvieron a un sujeto por amenazas calificadas y lesiones en domicilios de Paraná. Se secuestraron estupefacientes, armas, dinero en efectivo en allanamientos

Detuvieron a un sujeto por amenazas calificadas y lesiones en domicilios de Paraná. Se secuestraron estupefacientes, armas, dinero en efectivo en allanamientos

Detuvieron a un sujeto por amenazas calificadas y lesiones en domicilios de Paraná. Se secuestraron estupefacientes, armas, dinero en efectivo en allanamientos

Detuvieron a un sujeto por amenazas calificadas y lesiones en domicilios de Paraná. Se secuestraron estupefacientes, armas, dinero en efectivo en allanamientos

Este jueves se realizaron allanamientos en una causa por amenazas calificadas y lesiones en domicilios de Paraná, en busca de armas de fuego y cartucheria. Se secuestraron estupefacientes, armas, dinero en efectivo y se detuvo a un hombre de 46 años identificado como Alejandro Andrés Flores, quien quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales.

El primer procedimiento se realizó en calle Zavalía donde se secuestraron $ 4.178.500 y 100 dólares, 117.5 gramos de cocaína y un revólver calibre 7,5mm del sistema Suizo, además de una balanza de precisión y precintos. Allí también quedó detenido Flores.

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

El segundo allanamiento se realizó en una finca de calle Quinquela Martin y Celia Torrá, Ex Anexo de Escuela Lomas del Mirador. Se realizaron secuestros de herramientas para la construcción, jardinería y otras, a los fines de establecer su propiedad.

Drogas allanamientos detenido abuso de Paraná

Participaron en los operativos personal de las divisiones Homicidios, Robos y Hurtos; Delitos Económicos; General de Operaciones y Seguridad Pública, Policía Científica y Drogas Peligrosas. Todas estas divisiones bajo las instrucciones de las fiscalía correspondientes de acuerdo a los hallazgos a cargo de los fiscales Clarisa Aiello, Santiago Alfieri y Mercedes Nin.