SMN pronosticó lluvias para el inicio de la semana

El SMN pronóstico para este domingo neblina matinales, cielo mayormente nublado y temperaturas promedio de entre 5 y 16 grados. Mañana llegan las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico para este domingo neblinas matinales, cielo mayormente nublado por la tarde y noche, con temperaturas promedio de entre 5 y 16 grados y vientos del noreste rotando al este. La jornada presenta una humedad del 99%, una presión de 1012.1 hPa.

Para el lunes se esperan lluvias aisladas por la mañana, tormentas aisladas por el resto de la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 10 y los 22 grados y los vientos soplarán del sector este en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

Entre Ríos: pronostican un martes primaveral pero luego se dará un fuerte descenso de la temperatura

Para el martes se esperan temperaturas de 15 y 18 grados, lluvias fuertes por la mañana, lluvias aisladas por la tarde, vientos del norte en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora

El miércoles se pronostica lluvias aisladas por la mañana, cielo parcialmente nublado por la tarde, con temperaturas promedio de entre 12 y 20 grados y vientos soplando del sudoeste en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

Para el jueves se esperan temperaturas de entre 12 y 20 grados, cielo algo nublado durante toda la jornada y vientos del norte.

El viernes las temperaturas promedio se ubicarán entre los 13 grados y los 17, el cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde y noche. Los vientos soplarán del sector sur en el orden de los 42 o 50 kilómetros la hora rotando al sudeste.

El sábado habrá un leve descenso de temperatura con 8 grados de mínima y 15 de máxima. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y algo nublado durante la tarde y noche, y los vientos soplarán del sector sudeste.