Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Condenaron a cuatro años de prisión a un hombre que transportaba 1,6 kg de marihuana ocultos en su cuerpo en un colectivo rumbo a Chajarí.

21 de agosto 2025 · 11:09hs
Condenaron a cuatro años de prisión a un hombre que transportaba 1,6 kg de marihuana ocultos en su cuerpo en un colectivo rumbo a Chajarí.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná condenó a cuatro años de prisión a Juan Marcos Duarte, alias “Tilo”, de 51 años, por el delito de transporte de estupefacientes, tras ser detenido el 21 de agosto de 2024 en un operativo de Gendarmería Nacional mientras viajaba en colectivo hacia Chajarí con más de un kilo y medio de marihuana oculto entre sus prendas. La sustancia fue valuada en 5 millones de pesos al momento del hecho, con capacidad para fabricar 35 mil dosis.

Durante la audiencia, presidida por la jueza de Cámara Noemí Berros, se determinó que Duarte trasladaba 1.644 gramos de cannabis sativa, acondicionados en cuatro paquetes envueltos en papel film, sujetos a su cuerpo con su ropa. El imputado se dirigía desde Garupá, Misiones, hacia Chajarí a bordo de un colectivo de la empresa Crucero del Norte, que fue detenido a las 5.20 de la madrugada al azar en el kilómetro 330 de la Ruta Nacional 14.

Investigación y condena

Durante la investigación, también se comprobó que Duarte realizó viajes similares en al menos tres oportunidades previas, lo cual fue tomado por la fiscalía como un patrón de conducta vinculado al tráfico de estupefacientes. Además, se detectaron múltiples comunicaciones con un contacto identificado como Tomás Riera, quien ya había sido condenado anteriormente por tenencia de drogas y sería el presunto receptor de la carga en Chajarí.

El fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy sostuvo que los elementos reunidos probaban el dolo y la habitualidad del imputado en este tipo de maniobras, mientras que la jueza Berros consideró que el imputado “realizó el verbo típico de transportar estupefacientes con un protagonismo decisivo en la comisión del delito”.

El tribunal valoró que el cargamento tenía un valor aproximado de más de cinco millones de pesos en el mercado ilegal, y que su destino final era introducir la marihuana en el circuito de comercialización local en Chajarí.

La sentencia, emitida el 12 de agosto, impuso además a Duarte el pago de una multa de $2.250.000 y dispuso mantener la prisión domiciliaria que cumple desde noviembre de 2024 en su domicilio en Garupá, Misiones, hasta tanto la condena quede firme.

