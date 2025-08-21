Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

En la mayoría de los departamentos de Entre Ríos las lluvias acumuladas en los últimos días superaron ampliamente los promedios históricos de agosto, según SMN

21 de agosto 2025 · 13:38hs
En la mayoría de los departamentos de Entre Ríos las lluvias acumuladas en los últimos días superaron ampliamente los promedios históricos de agosto

En la mayoría de los departamentos de Entre Ríos las lluvias acumuladas en los últimos días superaron ampliamente los promedios históricos de agosto, según SMN
Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, a través de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, emitió un informe sobre las intensas precipitaciones que afectaron a la provincia en los últimos días.

De acuerdo a los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la mayoría de los departamentos de Entre Ríos las lluvias acumuladas en los últimos días superaron ampliamente los promedios históricos de agosto. En Paraná, entre el lunes 18 (61 mm) y el martes 19 (69 mm), se acumularon 130 mm de agua, frente a un valor medio mensual de 38,4 mm (serie 1991-2020). Ambos registros diarios constituyen récords históricos de precipitaciones en 24 horas desde 1953.

En otros departamentos también se observaron valores extraordinarios. En Villaguay se registraron alrededor de 100 mm, superando con amplitud el promedio de 56 mm. Por otro lado, en La Paz, las lluvias alcanzaron los 155 mm, frente a un valor medio mensual de 48 mm, según datos del SMN.

Desde la Dirección de Hidráulica y Obras Sanitarias remarcaron que la repetición cada vez más frecuente de estos fenómenos meteorológicos extremos, tanto de excesos hídricos como de sequía, ponen en evidencia los efectos del cambio climático sobre las actividades en el planeta y en nuestra región.

El director del área de Hidráulica y Obras sanitarias de la provincia, Oscar Pintos, señaló: "Desde la Dirección llevamos adelante un monitoreo constante para contar con información precisa y actualizada. Esto es fundamental para anticipar situaciones que puedan representar un riesgo y para resguardar la seguridad de los entrerrianos".

Asimismo, destacó que la provincia trabaja de manera articulada con el Instituto Nacional del Agua (INA) y el SMN en el monitoreo hidroclimático continuo, lo que permite proyectar con mayor precisión las perspectivas hídricas y fortalecer las medidas de prevención.

