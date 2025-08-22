Barracas Central y Defensa y Justicia repartieron puntos

En el inicio de la sexta fecha, Barracas Central y Defensa y Justicia igualaron 1 a 1. Miritello abrió la cuenta para el Halcón y Tapia empató sobre el final.

Por la fecha 6 de la Zona A, Barracas Central y Defensa y Justicia igualaron 1 a 1. En un partido con mucha disputa, el Halcón impuso más su juego y logró romper el cero a los 15 minutos del segundo tiempo, tras un gol de Juan Miritello, pero en la última jugada del encuentro, Iván Tapia empató el marcador.

El cuadro de Florencio Varela salió a jugar el complemento con un ritmo más alto y puso a Barracas contra las cuerdas. Al igual que en la primera etapa, el Halcón fue el protagonista en los primeros minutos al generar situaciones de peligro, aunque no logró adelantarse en el marcador.

No obstante, Defensa y Justicia pudo ponerse en ventaja a los 15 minutos del segundo tiempo. Abiel Osorio lanzó un centro desde el costado derecho para la arremetida de Juan Miritello, quien conectó de cabeza para plasmar el 1-0. El tanto se convalidó después de una revisión en el VAR, que trazó las líneas y constató que la jugada era lícita.

Barracas Central lo empató en la última

Desde entonces, la visita aguantó el resultado ante un equipo de Rubén Darío Insúa que se mostró inofensivo en el ataque. Sin embargo, Barracas Central logró igualar el partido en la última jugada del encuentro. En medio de una caótica ofensiva del elenco local en la que Enrique Bologna perdió el balón dentro del área chica, IvánTapia pudo convertir el 1-1 final.