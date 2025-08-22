Uno Entre Rios | Ovación | Juegos Panamericanos Junior

Juegos Panamericanos Junior: dos entrerrianos ganaron el oro en canotaje

Los paranaenses Baltazar Itria y Priscila Vukonich ganaron el oro en canotaje y le dieron a Entre Ríos un doble festejo en los Juegos Panamericanos Junior.

22 de agosto 2025 · 16:57hs
Juegos Panamericanos Junior: dos entrerrianos ganaron el oro en canotaje.

Juegos Panamericanos Junior: dos entrerrianos ganaron el oro en canotaje.

El paranaense Baltazar Itria se coronó campeón este viernes en la final de K4 500 metros de canotaje en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, sumando una nueva medalla dorada para Argentina, que lidera el medallero en esta disciplina.

Junto a sus compañeros Vicente Vergauven, Luca Micatrotta y Agustín Sánchez, el representante del Club Náutico Paraná logró imponerse en la primera final disputada en la Bahía de Asunción, con un tiempo de 1:24.10 minutos. El podio lo completaron Cuba, con 1:26.36, y Chile, con 1:26.51, quienes se quedaron con las medallas de plata y bronce, respectivamente.

 

Marcos Rojo rompió el silencio tras su salida de Boca



Santina Cherot, talento entrerriano en la preselección argentina U17

Entrerrianos dorados: Itria y Vukonich se consagraron campeones en los Juegos Panamericanos Junior

Con esta victoria, el equipo argentino alcanzó su cuarto título en canotaje dentro de la competencia.

Además, Itria clasificó a la final de K2, que se disputará este sábado. En dupla nuevamente con Vicente Vergauven, logró el primer puesto en su serie clasificatoria y buscará sumar una nueva presea panamericana para Argentina.

Por el lado femenino, también hubo celebración. Priscila Vukonich, oriunda de Paraná, se consagró campeona en la prueba de velocidad K4 500 metros, compartiendo equipo con Martina Catalano, Paulina Barreiro y Candela Velázquez.

Los Juegos Panamericanos Junior se llevan a cabo en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto. La delegación argentina, compuesta por 338 atletas (172 varones y 166 mujeres), ya superó la cantidad de medallas obtenidas en la edición anterior, en Cali-Valle 2021.

Hasta el momento, Argentina suma 80 medallas en total, consolidando un desempeño destacado que refleja el crecimiento del deporte juvenil a nivel nacional.

