Uno Entre Rios | Ovación | Liga Provincial

Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

Este viernes se disputarán los partidos de las Conferencias 2 y 4 de la Liga Provincial organizada por la FBER. Entre sábado y domingo jugarán los grupos 1 y 3.

22 de agosto 2025 · 13:53hs
Recreativo recibirá a Paracao en un interesante duelo de equipos paranaenses en la Conferencia 2 de la Liga Provincial.

Prensa APB

Recreativo recibirá a Paracao en un interesante duelo de equipos paranaenses en la Conferencia 2 de la Liga Provincial.

La Liga Provincial de Básquet de Mayores Masculina continuará con su desarrollo. Durante la noche de este viernes se abrirá la cuarta fecha del certamen organizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), con los partidos de las conferencias 2 y 4.

En la primera zona el plato fuerte de la jornada estará en Santa Elena, donde se enfrentarán los líderes del grupo. Allí el local Urquiza recibirá a Talleres de Paraná, en un choque de invictos.

liga provincial: talleres prolongo su buen presente en el coloso del sur

Liga Provincial: Talleres prolongó su buen presente en el Coloso del Sur

liga provincial: sionista y olimpia festejaron a domicilio

Liga Provincial: Sionista y Olimpia festejaron a domicilio

Mientras que en el segundo grupo los focos estarán puestos en lo que sucederá en La Histórica, donde el líder, Regatas Uruguay, será anfitrión de Bancario de Gualeguay, uno de los escoltas.

Los duelos de la Conferencia 2, programados para las 21.30, serán Recreativo-Paracao (árbitros: Giorelo-Páez), Estudiantes-Progreso (Corradini-Cáceres), Quique-Independiente (Ortiz-Luques) y Urquiza-Talleres (Barón-Bernachi).

Las posiciones son: Urquiza y Talleres 6 puntos (3 triunfos-0 derrotas); Estudiantes y Quique 5 (2-1); Paracao y Recreativo 4 (1-2); Independiente y Progreso 3 (0-3).

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Cta Fber (@ctafber)

Mientras que los partidos de la Conferencia 4, también programados para las 21.30, serán BH-Juventud Unida (Ratto-Martínez), Luis Luciano-Peñarol (Delsart-Perrotta), Regatas Uruguay-Bancario (Robles-C. Cáceres) y Atlético Tala-Zaninetti (Macías-S. Cáceres).

Las posiciones son Regatas 6 (3-0); Zaninetti, BH y Bancario 5 (2-1); Peñarol, Luis Luciano y Atlético Tala 4 (1-2); Juventud Unida 3 (0-3).

La continuidad de la Liga Provincial

El sábado, desde las 21, se jugará un adelantado de la Conferencia 1 entre Sarmiento-Parque (Barón-Arévalo). El resto de los partidos será el domingo, a las 20: Echagüe-Ciclista (Giorello-Poli), Olimpia-Sportivo San Salvador (Ortiz-M. Cáceres) y Ferro de San Salvador-Sionista (Delsart-Moreno).

Las posiciones son Ferro 6 (3-0); Sionista, Sportivo San Salvador, Sarmiento y Ciclista 5 (2-1); Olimpia 4 (1-2); Echagüe y Parque 3 (0-3).

Mientras que el domingo también se jugarán los partidos de la Conferencia 3. A las 20 se medirán La Armonía-San José (C. Cáceres-S. Cáceres), Social Federación-Vélez (Corradini-Díaz) y Santa Rosa-Capuchinos (Arévalo-Brilla). Mientras que a las 21 jugarán Ferro de Concordia-Estudiantes de Concordia (Robles-Ratto).

Las posiciones son Estudiantes y Ferro 6 (3-0); Vélez 5 (2-1); Santa Rosa, Social, San José y La Armonía 4 (1-2); Capuchinos 3 (0-3).

Liga Provincial FBER Talleres Urquiza
Noticias relacionadas
 Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial.

Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial

Echagüe va por su primera victoria en la Liga Provincial

Liga Provincial: Duelo barrial en el estadio Luis Butta

En el predio de Talleres se jugó un torneo de Lento hasta el fin de semana.

Talleres suspendió el sóftbol Lento por motivos de seguridad

Se pone en marcha el Mundial Femenino de Rugby 2025.

Se pone en marcha el Mundial Femenino de Rugby 2025

Ver comentarios

Lo último

Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Coimas: secuestraron el celular de Diego Spagnuolo y más de 260.000 dólares al dueño del laboratorio

Coimas: secuestraron el celular de Diego Spagnuolo y más de 260.000 dólares al dueño del laboratorio

Ultimo Momento
Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Coimas: secuestraron el celular de Diego Spagnuolo y más de 260.000 dólares al dueño del laboratorio

Coimas: secuestraron el celular de Diego Spagnuolo y más de 260.000 dólares al dueño del laboratorio

SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

Presentan proyecto para asegurar la seguridad vial en Paso de la Laguna

Presentan proyecto para asegurar la seguridad vial en Paso de la Laguna

Policiales
Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Ovación
Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

Se pone en marcha el Mundial Femenino de Rugby 2025

Se pone en marcha el Mundial Femenino de Rugby 2025

Talleres suspendió el sóftbol Lento por motivos de seguridad

Talleres suspendió el sóftbol Lento por motivos de seguridad

River venció por penales a Libertad en el Monumental y está en cuartos de final

River venció por penales a Libertad en el Monumental y está en cuartos de final

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

La provincia
SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

Presentan proyecto para asegurar la seguridad vial en Paso de la Laguna

Presentan proyecto para asegurar la seguridad vial en Paso de la Laguna

Otorgan reconocimientos provisorios a partidos políticos

Otorgan reconocimientos provisorios a partidos políticos

Guillermo Michel y Adán Bahl encabezaron un encuentro del peronismo de Gualeguaychú junto a Martín Piaggio

Guillermo Michel y Adán Bahl encabezaron un encuentro del peronismo de Gualeguaychú junto a Martín Piaggio

La Cámara Nacional Electoral ordenó a la lista de Gaillard cambiar el nombre de su frente electoral

La Cámara Nacional Electoral ordenó a la lista de Gaillard cambiar el nombre de su frente electoral

Dejanos tu comentario