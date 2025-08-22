Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

Este viernes se disputarán los partidos de las Conferencias 2 y 4 de la Liga Provincial organizada por la FBER. Entre sábado y domingo jugarán los grupos 1 y 3.

Recreativo recibirá a Paracao en un interesante duelo de equipos paranaenses en la Conferencia 2 de la Liga Provincial.

La Liga Provincial de Básquet de Mayores Masculina continuará con su desarrollo. Durante la noche de este viernes se abrirá la cuarta fecha del certamen organizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), con los partidos de las conferencias 2 y 4.

En la primera zona el plato fuerte de la jornada estará en Santa Elena, donde se enfrentarán los líderes del grupo. Allí el local Urquiza recibirá a Talleres de Paraná, en un choque de invictos.

Mientras que en el segundo grupo los focos estarán puestos en lo que sucederá en La Histórica, donde el líder, Regatas Uruguay, será anfitrión de Bancario de Gualeguay, uno de los escoltas.

Los duelos de la Conferencia 2, programados para las 21.30, serán Recreativo-Paracao (árbitros: Giorelo-Páez), Estudiantes-Progreso (Corradini-Cáceres), Quique-Independiente (Ortiz-Luques) y Urquiza-Talleres (Barón-Bernachi).

Las posiciones son: Urquiza y Talleres 6 puntos (3 triunfos-0 derrotas); Estudiantes y Quique 5 (2-1); Paracao y Recreativo 4 (1-2); Independiente y Progreso 3 (0-3).

Mientras que los partidos de la Conferencia 4, también programados para las 21.30, serán BH-Juventud Unida (Ratto-Martínez), Luis Luciano-Peñarol (Delsart-Perrotta), Regatas Uruguay-Bancario (Robles-C. Cáceres) y Atlético Tala-Zaninetti (Macías-S. Cáceres).

Las posiciones son Regatas 6 (3-0); Zaninetti, BH y Bancario 5 (2-1); Peñarol, Luis Luciano y Atlético Tala 4 (1-2); Juventud Unida 3 (0-3).

La continuidad de la Liga Provincial

El sábado, desde las 21, se jugará un adelantado de la Conferencia 1 entre Sarmiento-Parque (Barón-Arévalo). El resto de los partidos será el domingo, a las 20: Echagüe-Ciclista (Giorello-Poli), Olimpia-Sportivo San Salvador (Ortiz-M. Cáceres) y Ferro de San Salvador-Sionista (Delsart-Moreno).

Las posiciones son Ferro 6 (3-0); Sionista, Sportivo San Salvador, Sarmiento y Ciclista 5 (2-1); Olimpia 4 (1-2); Echagüe y Parque 3 (0-3).

Mientras que el domingo también se jugarán los partidos de la Conferencia 3. A las 20 se medirán La Armonía-San José (C. Cáceres-S. Cáceres), Social Federación-Vélez (Corradini-Díaz) y Santa Rosa-Capuchinos (Arévalo-Brilla). Mientras que a las 21 jugarán Ferro de Concordia-Estudiantes de Concordia (Robles-Ratto).

Las posiciones son Estudiantes y Ferro 6 (3-0); Vélez 5 (2-1); Santa Rosa, Social, San José y La Armonía 4 (1-2); Capuchinos 3 (0-3).