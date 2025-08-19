Uno Entre Rios | La Provincia | lluvias

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Rige un alerta amarillo del SMN por abundantes lluvias en la región y Defensa Civil trabaja en distintos sectores de Paraná para brindar asistencia.

19 de agosto 2025 · 14:48hs
Desde las primeras horas de la jornada la ciudad de Paraná y la región se encuentra bajo abundante caída de agua que ha ocasionado anegamientos de calles e ingreso de agua a viviendas en distintas zonas. En tanto rige un alerta meteorológico del SMN por lluvias y tormentas en la región.

Hasta el momento desde Defensa Civil municipal se asiste desde el primer momento en distintos domicilios de calles Corrientes, La Paz y hogares en barrió Capibá.

Es importante tener las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de todos. Ante cualquier emergencia comunicarse con: Defensa Civil, al 103; Servicio de Ayuda al Vecino al 147; o al 911, Policía de Entre Ríos.

Desde la comunidad educativa de la escuela Del Centenario, monumento histórico, se difundieron imágenes de aulas inundadas con paredes totalmente mojadas. El edificio de 110 años de antigüedad fue restaurado a pleno para la Cumbre del Mercosur que se realizó en 2014 pero es notable su deterioro. Hoy debieron suspenderse las clases ya que el edificio estaba inundado y sin corriente eléctrica.

En medio de la lluvia, vecinos del barrio Mariano Moreno publicaron imágenes del deterioro que sufre una vivienda con rajaduras de paredes y pisos, fallas que se intensificaron con la lluvia.

