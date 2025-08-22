Uno Entre Rios | Ovación | Marcelo Moretti

Marcelo Moretti: "Me hicieron una cama, pero pido perdón y vuelvo a la presidencia de San Lorenzo"

Marcelo Moretti admitió que gestionó el fútbol durante su licencia. Dijo que el video de los 25.000 dólares fue una cama y acusó a opositores.

22 de agosto 2025 · 17:45hs
Marcelo Moretti y su polémico momento guardándose los 25.000 dólares.

Marcelo Moretti y su polémico momento guardándose los 25.000 dólares.

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, rompió el silencio y confirmó que, aun durante su licencia, continuó al frente de la gestión del fútbol profesional de la institución. El dirigente explicó que participó en decisiones clave como la confirmación de Damián Ayude tras la salida de Miguel Ángel Russo y la venta de Malcom Braida a Boca.

Además, oficializó su intención de retomar la presidencia, cargo para el que fue electo en diciembre de 2023, pese al fuerte rechazo de sectores opositores y de un amplio sector de la hinchada.

Marcelo Moretti planea convocar una reunión de Comisión Directiva.

Marcelo Moretti levantó su licencia y volverá a San Lorenzo

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria.

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Moretti, envuelto en un escándalo por un video donde se lo ve recibiendo 25.000 dólares en las oficinas del club, aseguró que esos fondos fueron una donación a título personal y no un ingreso institucional.

“Si bien no estaba presencialmente en el club, tenía ciertas injerencias y gestionaba desde mi casa”, admitió en una entrevista con Infobae. Según su versión, intervino en ventas de jugadores, en la salida de Russo y en la continuidad de Ayude.

En ese sentido, recordó: “A Damián lo puse yo el año pasado, le hice el contrato de Reserva y le prometí que si Miguel se iba iba a tener su chance. Se lo cumplí”.

Moretti también se refirió a su decisión de regresar formalmente a la presidencia luego de cuatro meses de licencia. Dos días atrás envió un correo electrónico al club notificando su vuelta y convocando a una reunión de Comisión Directiva para el lunes.

“San Lorenzo tiene un presidente elegido democráticamente. Ganamos las elecciones de manera abultada y no estoy procesado. No hay impedimento administrativo ni jurídico para que no esté en funciones”, señaló.

Marcelo Moretti habló de su polémico video

En relación al video que motivó su apartamiento, Moretti insistió en que se trató de una maniobra para perjudicarlo: “Ese video fue armado para hacerme una cama. El dinero fue entregado como donación personal. Yo puse 180.000 dólares en préstamos al club, todos registrados y aprobados por la Comisión Fiscalizadora”.

El mandatario también aseguró que no existe prueba penal en su contra y que la competencia judicial está trabada entre Ciudad y Nación.

El dirigente se mostró crítico con quienes, dentro y fuera del club, plantean una posible acefalía: “Sí hay presiones, hay gente que quiere hacer un golpe de Estado, elecciones anticipadas que no sean democráticas. Pero miedo no tengo”, afirmó.

A su vez, Moretti pidió disculpas a los socios: “Les pido perdón por este momento. A nadie le gusta lo que pasó con el video. A mí me hicieron una cama, pero pido perdón porque ningún hincha se merece esto”.

La crisis de San Lorenzo

Respecto a la crisis económica, Moretti sostuvo que su gestión redujo el pasivo en 10 millones de dólares y que el club logró vender por 25 millones en jugadores: “El patrimonio de San Lorenzo ha crecido un montón, aunque el hincha no siempre lo ve. El dato mata relato”, afirmó. Y adelantó que está en negociaciones con el fondo suizo AIS Group por el levantamiento del pedido de quiebra.

Sobre el futuro inmediato, confirmó que busca reforzar el área de inferiores con el ex entrenador de Patronato Walter Perazzo y descartó debilidades estructurales en la pensión de juveniles, tras un video viral sobre la alimentación de los chicos. Además, dejó abierta la posibilidad de presentarse en el Nuevo Gasómetro este sábado para el partido ante Instituto.

“Mi idea es unir a las partes. La oposición, si quiere el poder, debe ir a las urnas y ganarme. Esa es la democracia”, sentenció Moretti, decidido a retomar el mando en medio de la resistencia interna y las manifestaciones previstas en contra de su regreso.

Marcelo Moretti San Lorenzo Damián Ayude Miguel Ángel Russo
Noticias relacionadas
Barracas Central llegó a los 11 puntos y manda en la Zona A.

Barracas Central y Defensa y Justicia repartieron puntos

Juegos Panamericanos Junior: dos entrerrianos ganaron el oro en canotaje.

Juegos Panamericanos Junior: dos entrerrianos ganaron el oro en canotaje

“Lo crucé a Román, me acerqué, le pregunté de frente si había un problema conmigo y me dijo en la cara que no, dijo Marcos Rojo. 

Marcos Rojo rompió el silencio tras su salida de Boca

santina cherot, talento entrerriano en la preseleccion argentina u17

Santina Cherot, talento entrerriano en la preselección argentina U17

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

Barracas Central y Defensa y Justicia repartieron puntos

Barracas Central y Defensa y Justicia repartieron puntos

Archivaron la causa por la desaparición de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

Archivaron la causa por la desaparición de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

Ultimo Momento
El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

Barracas Central y Defensa y Justicia repartieron puntos

Barracas Central y Defensa y Justicia repartieron puntos

Archivaron la causa por la desaparición de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

Archivaron la causa por la desaparición de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

Marcelo Moretti: Me hicieron una cama, pero pido perdón y vuelvo a la presidencia de San Lorenzo

Marcelo Moretti: "Me hicieron una cama, pero pido perdón y vuelvo a la presidencia de San Lorenzo"

El Gobierno nacional rompió el silencio por los audios de Spagnuolo: habló Francos

El Gobierno nacional rompió el silencio por los audios de Spagnuolo: habló Francos

Policiales
Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Ovación
Juegos Panamericanos Junior: dos entrerrianos ganaron el oro en canotaje

Juegos Panamericanos Junior: dos entrerrianos ganaron el oro en canotaje

Santina Cherot, talento entrerriano en la preselección argentina U17

Santina Cherot, talento entrerriano en la preselección argentina U17

Barracas Central y Defensa y Justicia repartieron puntos

Barracas Central y Defensa y Justicia repartieron puntos

Marcelo Moretti: Me hicieron una cama, pero pido perdón y vuelvo a la presidencia de San Lorenzo

Marcelo Moretti: "Me hicieron una cama, pero pido perdón y vuelvo a la presidencia de San Lorenzo"

Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

Archivaron la causa por la desaparición de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

Archivaron la causa por la desaparición de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

Presentan proyecto para asegurar la seguridad vial en Paso de la Laguna

Presentan proyecto para asegurar la seguridad vial en Paso de la Laguna

Otorgan reconocimientos provisorios a partidos políticos

Otorgan reconocimientos provisorios a partidos políticos

Dejanos tu comentario