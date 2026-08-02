Agmer adhiere al paro nacional docente y este lunes no habrá clases en las escuelas de Entre Ríos

La medida fue convocada por Ctera en reclamo de mejoras salariales, mayor financiamiento educativo y la restitución del Fonid. Agmer adhiere al paro nacional.

Agmer adhiere al paro nacional docente y el lunes no habrá clases en escuelas de Entre Ríos.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) confirmó un paro nacional docente de 24 horas para este lunes, en rechazo a la falta de convocatoria del Gobierno nacional a una nueva negociación salarial. La medida tendrá alcance en todo el país y afectará el normal desarrollo de las actividades en los niveles inicial, primario y secundario.

La protesta coincidirá con el regreso a clases en varias jurisdicciones, entre ellas la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque la convocatoria impactará en establecimientos educativos de todo el territorio nacional.

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Desde Ctera señalaron que la decisión responde a la "permanente negativa" del Ejecutivo nacional a abrir una mesa de diálogo para discutir una recomposición salarial. Además del reclamo paritario, el gremio exige la restitución inmediata del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), mayor financiamiento para escuelas y programas educativos y el envío de recursos destinados a comedores escolares.

En un comunicado, la organización sostuvo que el sistema educativo atraviesa un proceso de desfinanciamiento mientras los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación. También cuestionó iniciativas oficiales que, según afirmó, afectan derechos laborales, previsionales y el acceso a la educación pública.

Asimismo, Ctera reclamó la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y manifestó su rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa y a eventuales reformas del sistema jubilatorio, al considerar que ponen en riesgo el régimen previsional público.

Adhesión de Agmer en Entre Ríos

En Entre Ríos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), entidad de base de Ctera, confirmó su adhesión al paro nacional y convocó a los docentes de la provincia a sumarse a la medida de fuerza. El sindicato informó que la decisión se enmarca en el plan de lucha resuelto por su congreso y sostuvo que responde a la "grave situación" que atraviesan los trabajadores de la educación como consecuencia del ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

A través de un comunicado, Agmer ratificó la convocatoria al paro y llamó a la docencia entrerriana a participar de la jornada de protesta bajo la consigna: "En Entre Ríos la docencia para".

La medida alcanzará principalmente a las escuelas de gestión estatal, aunque algunas instituciones privadas también podrían adherir a través de sus docentes o de las decisiones adoptadas por los gremios del sector, como Sadop. En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para la misma jornada, por lo que también podrían verse afectadas distintas dependencias públicas.