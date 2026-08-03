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Llega a Paraná un modelo de compra pensado para las nuevas formas de consumo

Polito SuperMayorista desembarca en Paraná con un formato pensado para optimizar compras, ofrecer variedad y acompañar los nuevos hábitos de consumo.

3 de agosto 2026 · 07:49hs
Llega a Paraná un modelo de compra pensado para las nuevas formas de consumo.

Llega a Paraná un modelo de compra pensado para las nuevas formas de consumo.

En un contexto económico donde el cuidado del presupuesto se convirtió en una prioridad para las familias argentinas, Paraná suma una nueva alternativa comercial pensada para quienes buscan optimizar sus compras y acceder a mejores precios.

Se trata de la llegada de Polito SuperMayorista (Avenida de las Américas 3801), un formato que ya funciona exitosamente en Santo Tomé, provincia de Santa Fe, y que ahora desembarca en la capital entrerriana a partir de una inversión impulsada por capitales de origen paranaense.

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La apertura se da en un momento donde los hábitos de consumo han cambiado significativamente. La inflación, la necesidad de administrar mejor los ingresos y la búsqueda permanente de conveniencia llevaron a muchos consumidores a modificar la manera en que realizan sus compras cotidianas.

Mejores precios

Lo que durante años fue una modalidad utilizada principalmente por comerciantes, hoy es una alternativa cada vez más elegida por familias que buscan aprovechar mejores precios y planificar de manera más eficiente sus gastos.

En ese escenario, el formato mayorista dejó de ser exclusivo para quienes tienen un comercio. Cada vez más consumidores incorporan hábitos de compra asociados a este canal, priorizando el abastecimiento inteligente, la comparación de precios y la posibilidad de hacer rendir más su dinero.

La propuesta que llega a Paraná busca responder a esa realidad, ofreciendo una amplia variedad de productos tanto en presentaciones de volumen como por unidad, permitiendo que cada cliente encuentre la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Experiencia en Santo Tomé

La experiencia desarrollada en Santo Tomé permitió consolidar un modelo comercial que combina variedad, disponibilidad de productos y precios competitivos, convirtiéndose en una referencia dentro de la región. Esa experiencia es la que hoy se traslada a Paraná con una propuesta ya probada y adaptada a las demandas actuales del mercado.

La proximidad regional también representa un valor agregado. El conocimiento de las dinámicas de consumo de ambas ciudades y la cercanía geográfica permiten desarrollar una propuesta alineada con las necesidades de los consumidores de la zona.

Más allá de una nueva apertura comercial, la llegada de este formato refleja una tendencia cada vez más visible en todo el país: consumidores más informados, que planifican sus compras, comparan opciones y buscan nuevas formas de cuidar la economía familiar sin resignar calidad ni variedad.

Con esta incorporación, Paraná suma una propuesta respaldada por una experiencia consolidada en la región y por una inversión local que apuesta al crecimiento, la generación de empleo y el desarrollo económico de la ciudad.

Paraná consumo modelo
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