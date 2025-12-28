Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: cómo estará el tiempo los primeros días de 2026

Este domingo se pronostican tormentas aisladas en algunas zonas de la provincia, según el SMN. Las temperaturas se ubicarán entre los 21y los 30 grados

28 de diciembre 2025 · 07:54hs
Este domingo se pronostican tormentas aisladas en algunas zonas de la provincia, según el SMN. Las temperaturas se ubicarán entre los 21y los 30 grados
Cesó el alerta por tormentas para la provincia de Entre Ríos que había emitido el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico extendido

Para este domingo pronostica tormentas aisladas por la madrugada, tormentas por la mañana y tarde, y cielo mayormente nublado por la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 21 grados de mínima y los 30 grados de máxima. Los vientos soplarán del sector este rotando al norte.

El SMN emitió un alerta naranja por tormentas para hoy y uno amarillo para el domingo. El miércoles 31 la temperatura trepará hasta los 37 grados

SMN: inestabilidad, calor y tormentas en el pronóstico extendido

Se esperan fuertes tormentas y ráfagas de viento en el centro norte de Entre Ríos.

Emitieron alerta naranja para gran parte de Entre Ríos por tormentas fuertes para este sábado

Para el lunes se esperan temperaturas de entre 22 y 33 grados con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos soplando del este rotando al noreste.

El martes 30 las temperaturas preparan a los 22 grados de mínima 36 de máxima con cielo algo nublado durante toda la jornada y vientos del sector norte.

Para el miércoles 31 se espera un aumento de las temperaturas promedio con 24 grados de mínima y 37 de máxima. El cielo estará algo nublado por la mañana, cielo parcialmente nublado durante la tarde y noche, y vientos del sector norte.

El jueves 1 se espera una mínima de 25 y una máxima de 36. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado durante la tarde y la noche, con vientos soplando del sector este, rotando al norte.

El viernes 2 las temperaturas se ubicarán entre los 24 y los 34 grados, el cielo estará parcialmente nublado durante todo el día y el viento soplará del sector norte rotando al oeste.

El sábado 3 las temperaturas se ubicarán entre los 24 y los 36 grados, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos soplando del sudeste.

SMN Tiempo 2026 tormentas temperaturas Servicio Meteorológico Nacional Pronóstico extendido
Ver comentarios

