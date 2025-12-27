Paraná: recuperaron elementos robados de la Asociación de Árbitros

Desconocidos habían ingresado a la sede de la Asociación Argentina de Árbitros de Básquet, en Paraná. En pocas horas se recuperaron los elementos

En la madrugada de este sábado, desconocidos habían ingresado a la sede de la Asociación Argentina de Árbitros de Básquet, en Paraná, ubicada en calle Sargento Cabral 774, a metros de calle Churruarín, y sustrajeros equipos vitales para la E scuela de Árbitros que funciona en el lugar.

Según los primeros datos, brindados a UNO por Martín Tesoro, presidente de la entidad, los delincuentes rompieron la cerradura de una puerta trasera y robaron todo el material técnico de la escuela, pantalla electrónica, dos proyectores, dos televisor plasma, un parlante.

No es la primera vez que la sede es blanco de robos. En una oportunidad robaron una moto que estaba estacionada en la puerta.

En horas del mediodía personal de la Comisaría cuarta, estuvo en el lugar levantando rastros y recabando testimonios para esclarecer el caso. En pocas horas se logró recuperar los elementos robados. El operativo estuvo a cargo del Comisario Acosta.