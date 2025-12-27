Un siniestro vial ocurrió en la tarde del viernes en el kilómetro 141 de la Autovía N°12 carril Buenos Aires - Entre Ríos.
Ruta 12: chocó el guardarrail y quedó en el cantero central
El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 141 de la Ruta 12 Autovía, carril Buenos Aires - Entre Ríos. Un automovil chocó el guardarrail
27 de diciembre 2025 · 09:26hs
Por motivos que se investigan la conductora de un automovil Ford Fiesta, de 66 años con domicilio San Isidro Buenos Aires, perdió el control del vehículo, chocó el guardarraíl y quedó en el cantero central, según datos aportados por la propia damnificada.
Bomberos Voluntarios de Ceibas acudieron con una dotación y ambulancia del Centro de Salud Brazo Largo atendió a la mujer, quien resultó ilesa. Solo hubo daños materiales. También actuó personal de policía de Ceibas y Puesto Empalme, quienes asistieron el tránsito y quedaron a la espera un auxilio particular para despejar el cantero.