Allanamientos por lavado de activos en Concordia

Fuerzas de seguridad secuestraron camionetas de alta gama robadas, dinero y autopartes en varios allanamientos. Dos personas quedaron supeditadas a la causa.

Personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia, en forma conjunta con Prefectura Naval Argentina – Delegación Concordia, llevó adelante cuatro allanamientos este viernes en el marco de una causa por presunta infracción al artículo 303 del Código Penal, correspondiente al delito de lavado de activos.

Los procedimientos se concretaron en dos viviendas vinculadas a un hombre de apellido Carniel: una ubicada sobre calle Ramírez, entre Alvear y Laprida, y otra situada en el lago de Salto Grande, más precisamente en la isla Salvatore.

En tanto, los otros dos allanamientos se realizaron en domicilios pertenecientes a un sujeto de apellido Centurión: uno en la intersección de Damián P. Garat y Batalla de Cepeda, y otro en una vivienda de un barrio privado de la zona del lago de Salto Grande.

La primera investigación en Concordia

El origen de la investigación se remonta a hace aproximadamente cuatro años, cuando la Prefectura Naval Argentina inició una pesquisa vinculada a la presunta comercialización ilegal de divisas entre Argentina y Uruguay, la cual involucraba a Carniel y Centurión, dando origen a una causa por lavado de activos, consignó Concordia Policiales.

Por su parte, la Policía de Entre Ríos inició una investigación en el año 2023, luego del secuestro en Concordia de camionetas de alta gama, las cuales habrían sido robadas en otras provincias y posteriormente comercializadas en esta ciudad.

De esta forma, y bajo directivas de la Fiscalía Federal, a cargo de la doctora Josefina Minatta, se profundizó la sospecha sobre la existencia de una organización dedicada al ingreso, comercialización y posterior blanqueo de dinero proveniente de vehículos robados, lo que dio origen a una causa por lavado de activos.

Cuando ambas investigaciones se encontraban en su etapa final, la Fiscalía Federal resolvió unificar los procedimientos, permitiendo que Policía de Entre Ríos y Prefectura Naval Argentina concretaran los allanamientos de manera conjunta. Las medidas fueron autorizadas por el juez federal Hernán Viri.

Lo secuestrado en los allanamientos

En el domicilio de calle Ramírez, vinculado a Carniel, se procedió al secuestro de tres teléfonos celulares, tres notebooks y dos camionetas Toyota Hilux, ambas con pedido de secuestro vigente (una desde el 16 de julio y otra desde el 3 de noviembre del corriente año).

Asimismo, se incautaron 14 millones de pesos argentinos, 1.820 dólares estadounidenses, 12.990 pesos uruguayos y 50 euros.

En la vivienda de Carniel ubicada en la isla Salvatore, en la zona del lago, personal de Prefectura Naval Argentina procedió al secuestro de una motocicleta Honda Wave, un motor fuera de borda Yamaha de 8 HP, una moto de agua marca Sea, un yate a vela, un yate a motor y una importante cantidad de autopartes, todo ello puesto en conocimiento del Juzgado Federal interviniente.

En los domicilios vinculados a Centurión, ubicados sobre calle Batalla de Cepeda, se procedió al secuestro de una pistola semiautomática calibre .22, un teléfono celular iPhone, una notebook, un iPad, una camioneta Dodge RAM, además de dinero en efectivo, consistente en 166.680 pesos argentinos, 2.126 dólares estadounidenses, 64.989 pesos uruguayos y euros. También se incautaron dos máquinas contadoras de dinero.

Finalmente, en la vivienda de Centurión ubicada en un barrio privado de la zona del lago, se procedió al secuestro de un teléfono celular y un automóvil Peugeot 308.

Por último, se informó que ambos sujetos, es decir, Carniel y Centurión, quedaron supeditados a la causa que se tramita en la fiscalía federal a cargo de la Dra. Josefina Minatta.