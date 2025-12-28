Premios que reflejan constancia, vigencia y la excelencia deportiva

Francisco Giusti, fundador de la escuela SUP Paraná se quedó con el UNO de Oro, y José Antonio Machado, ganó el Premio Ovación. Trabajo silencioso y compromiso

Francisco Giusti, fundador de la escuela SUP Paraná se quedó con el UNO de Oro, y José Antonio Machado, ganó el Premio Ovación. Trabajo silencioso y compromiso

Francisco Giusti, fundador de la escuela SUP Paraná se quedó con el UNO de Oro, y José Antonio Machado, ganó el Premio Ovación. Trabajo silencioso y compromiso

Francisco Giusti, fundador de la escuela SUP Paraná se quedó con el UNO de Oro, y José Antonio Machado, ganó el Premio Ovación. Trabajo silencioso y compromiso

La gala de los Destacados de UNO ENTRE RÍOS 2025 tuvo su jornada especial en la Sala Mayo, frente al río Paraná, un escenario acorde para reconocer trayectorias, esfuerzos silenciosos y logros que trascienden lo estrictamente competitivo.

Allí, en la costanera de la capital entrerriana, se entregaron los dos máximos galardones de la velada: el Premio Ovación a la trayectoria deportiva y el UNO de ORO a la excelencia, distinciones que este año recayeron en José Antonio Machado y Francisco Giusti, dos figuras que representan valores profundos del deporte provincial.

Juan Antonio Machado

El Premio Ovación a la trayectoria deportiva fue para José Antonio Machado, un nombre que en el deporte entrerriano se asocia directamente a constancia, sacrificio y amor genuino por la actividad física. A los 75 años, el paranaense continúa compitiendo al más alto nivel en pruebas máster y sigue siendo un ejemplo para generaciones enteras. Su presente no es casualidad: acumula más de 40 años ininterrumpidos de competencia y una vida marcada por la bicicleta, compañera fiel desde que comenzó a correr a los 34 años.

Durante 2025, Machado volvió a escribir páginas destacadas. En el Campeonato Panamericano Máster disputado en Asunción del Paraguay logró dos medallas de Bronce, una en la prueba de Contrarreloj y otra en Pelotón, dentro de la categoría Máster mayores de 70. Además, se consagró campeón argentino en su divisional, un logro que llegó tras décadas de perseverancia, luego de haber quedado muchas veces a las puertas del podio en competencias nacionales, demostrando que la recompensa también llega con paciencia y trabajo sostenido.

Más allá de los resultados, su figura representa una manera de entender el deporte. Entrena casi todos los días, recorre entre 40 y 60 kilómetros por jornada y mantiene una disciplina admirable, siempre acompañado por su familia y, en especial, por su esposa Silvia, presente en cada viaje y en cada carrera. Su historia está atravesada por rutas, provincias y campeonatos que le permitieron conocer el país entero gracias a la bicicleta, convirtiendo cada competencia en una experiencia de vida. También incursionó en otras disciplinas, como el duatlón y las bochas, demostrando una vocación deportiva integral que no reconoce límites de edad ni fronteras.

“Recibir este premio me llena de felicidad y mucho orgullo. En 2026 seguro que bajaré las cargas, en trenaré con calma y disfrutaré cada momento arriba de la bici. Quizás en mi último año oficial”, dijo el ciclista.

Francisco Giusti SUP

El otro gran reconocimiento de la noche fue el UNO de ORO, que quedó en manos de Francisco Giusti, quien tuvo un 2025 consagratorio en el plano internacional. El paranaense se coronó campeón mundial de Stand Up Paddle en la categoría Master 40 durante el Campeonato Mundial organizado por la International Canoe Federation en Abu Dhabi, imponiéndose en la exigente carrera técnica ante los mejores exponentes del mundo, en un escenario de máxima exigencia competitiva.

La consagración de Giusti no solo representa un logro personal, sino también un hito para el deporte regional y para América Latina, que volvió a decir presente en la élite global. Su actuación en los Emiratos Árabes Unidos confirmó un proceso de crecimiento sostenido y lo ratificó como uno de los referentes internacionales de la disciplina, luego de varias participaciones destacadas en certámenes de primer nivel, donde siempre fue protagonista.

Además de su faceta competitiva, Giusti cumple un rol clave en el desarrollo del SUP en la región. Es el creador de la Escuela SUP Paraná, un espacio que promueve la formación, el crecimiento técnico y el vínculo con el río, fortaleciendo una disciplina que no para de expandirse en la capital entrerriana y que hoy suma cada vez más practicantes que se animan a desafiar al río Paraná.

“Después de diez años de competen cia, cerrar 2025 como campeón mundial fue un sueño cumplido y un premio al esfuerzo diario, personal y colectivo, dentro de la escuela de SUP”, dijo.

La entrega de premios en la Sala Mayo no solo celebró títulos y medallas. Fue, sobre todo, un reconocimiento al recorrido, al compromiso diario y a la pasión por el deporte en sus múltiples expresiones. José Antonio Machado y Francisco Giusti representan dos caminos distintos, pero unidos por valores comunes: esfuerzo, constancia y una relación auténtica con el deporte.

Los Destacados de UNO Entre Ríos 2025 encontraron en ellos a dos protagonistas que honran, desde lugares diferentes, el espíritu de esta distinción.