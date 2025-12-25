Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

Esta semana las temperaturas promedio serán de entre 21 grados de mínima y 32 de máxima. Hay probabilidades de tormentas el sábado, según el SMN

25 de diciembre 2025 · 07:39hs
Esta semana las temperaturas promedio serán de entre 21 grados de mínima y 32 de máxima. Hay probabilidades de tormentas el sábado

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Esta semana las temperaturas promedio serán de entre 21 grados de mínima y 32 de máxima. Hay probabilidades de tormentas el sábado, según el SMN
Esta semana las temperaturas promedio serán de entre 21 grados de mínima y 32 de máxima. Hay probabilidades de tormentas el sábado

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Esta semana las temperaturas promedio serán de entre 21 grados de mínima y 32 de máxima. Hay probabilidades de tormentas el sábado, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica días nubosos, inestables y húmedos, con temperaturas promedio de entre 21 grados de mínima y 32 de máxima.

Para este jueves se indica chaparrones por la mañana, cielo mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 20 y los 32 grados y el viento soplará del noreste rotando al este,

El SMN emitió un aviso de alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos para la Nochebuena con vientos fuertes y lluvia. El pronóstico de la semana

Nochebuena: SMN emitió alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

Las temperaturas promedio serán de 24 y 32 con picos de 35. Habrá varios días con tormentas y chaparrones, según el pronóstico extendido del SMN

La semana continúa inestable y calurosa, y este lunes persiste el alerta amarillo por tormentas  

El viernes se espera cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 21 y los 34 grados y los vientos soplarán del sector norte.

El sábado se esperan tormentas fuertes por la mañana y tormentas aisladas por la tarde, con temperaturas de entre 23 y los 31 grados y vientos predominantes del sector norte rotando al sudoeste.

Para el domingo el cielo se pronostica cielo mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas de entre 21 y 32 grados y vientos del sector norte rotando al oeste.

El lunes se espera cielo mayormente nublado por la mañana y por la tarde. Las temperaturas se ubicarán entre los 21 y los 32 grados y el viento predominará del noreste.

Para el martes, el cielo se presentará mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas de entre 21 y 32 grados y vientos del noreste.

El miércoles el cielo estará parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde y las temperaturas promedio se ubicarán entre los 22 y de 33 grados con vientos del sector norte rotando al noreste.

SMN temperaturas tormentas Pronóstico extendido
Noticias relacionadas
Inicia semana con temperaturas promedio de entre 23 y 33 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por tormentas para el lunes 

SMN pronostica tormentas aisladas para este domingo

Llueve copiosamente sobre Paraná

SMN emitió un alerta naranja por tormentas y sigue el calor

alerta naranja por tormentas fuertes para este sabado

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Entre Ríos: miércoles con buen tiempo y máximas de 31 grados

Entre Ríos: miércoles con buen tiempo y máximas de 31 grados

Ver comentarios

Lo último

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Donald Trump ordenó ataques terrestres contra cárteles de droga en América Latina

Donald Trump ordenó ataques terrestres contra cárteles de droga en América Latina

Ultimo Momento
La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Donald Trump ordenó ataques terrestres contra cárteles de droga en América Latina

Donald Trump ordenó ataques terrestres contra cárteles de droga en América Latina

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Turismo: más de 17 millones de argentinos viajaron al exterior en 2025

Turismo: más de 17 millones de argentinos viajaron al exterior en 2025

Policiales
La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Concepción del Uruguay: dos heridos graves tras un choque de motos

Concepción del Uruguay: dos heridos graves tras un choque de motos

Cuatro personas de Gualeguaychú sufrieron un tremendo vuelco en la ruta 14

Cuatro personas de Gualeguaychú sufrieron un tremendo vuelco en la ruta 14

Abuso sexual: Jorge Luis Daichman no irá a la carcel, por el momento

Abuso sexual: Jorge Luis Daichman no irá a la carcel, por el momento

Ovación
Boca y la propuesta para un amistoso con Napoli en el estadio Diego Armando Maradona

Boca y la propuesta para un amistoso con Napoli en el estadio Diego Armando Maradona

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

En Concordia premiaron a los deportistas

En Concordia premiaron a los deportistas

Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026

Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026

Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

La provincia
Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

Paraná: se entregaron regalos navideños en el comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas

Paraná: se entregaron regalos navideños en el comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas

Recolección de residuos: la Municipalidad de Paraná mantendrá horarios habituales en Navidad

Recolección de residuos: la Municipalidad de Paraná mantendrá horarios habituales en Navidad

La Fiesta Provincial de los Reyes Magos regresa a Paraná

La Fiesta Provincial de los Reyes Magos regresa a Paraná

Dejanos tu comentario