El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica días nubosos, inestables y húmedos, con temperaturas promedio de entre 21 grados de mínima y 32 de máxima.

Para este jueves se indica chaparrones por la mañana , cielo mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 20 y los 32 grados y el viento soplará del noreste rotando al este,

El viernes se espera cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 21 y los 34 grados y los vientos soplarán del sector norte.

El sábado se esperan tormentas fuertes por la mañana y tormentas aisladas por la tarde, con temperaturas de entre 23 y los 31 grados y vientos predominantes del sector norte rotando al sudoeste.

Para el domingo el cielo se pronostica cielo mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas de entre 21 y 32 grados y vientos del sector norte rotando al oeste.

El lunes se espera cielo mayormente nublado por la mañana y por la tarde. Las temperaturas se ubicarán entre los 21 y los 32 grados y el viento predominará del noreste.

Para el martes, el cielo se presentará mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas de entre 21 y 32 grados y vientos del noreste.

El miércoles el cielo estará parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde y las temperaturas promedio se ubicarán entre los 22 y de 33 grados con vientos del sector norte rotando al noreste.