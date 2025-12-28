Lisandro Amavet: "La Defensoría del Pueblo es una herramienta de más democracia y más transparencia"

El Defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, habló con UNO sobre las funciones cumple el organismo y de los objetivos de su gestión.

Hace algunos días nada más, Lisandro Amavet asumió formalmente como nuevo Defensor del Pueblo de la ciudad de Paraná. Fue después de un concurso público, abierto y transparente llevado adelante por el Concejo Deliberante . A poco de tomar posición del cargo, el flamante Defensor del Pueblo dialogó UNO, allí valoró el proceso de designación, subrayó la importancia institucional del organismo que encabeza y trazó los principales ejes de su gestión, que tendrá una duración de cinco años.

“Fue un proceso interesante e importante, sobre todo si se lo compara con otras realidades. En la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, desde 2009 no hay Defensor del Pueblo, y a nivel nacional hace más de 15 años que tampoco se designa uno. En ese contexto, Paraná es la única ciudad de la provincia que sostiene esta figura desde hace más de 25 años, renovándola periódicamente a través de concursos públicos, abiertos y plurales, donde cualquier ciudadano puede postularse”, remarcó.

Enseguida, destacó la decisión política del Concejo Deliberante de mantener vigente la institución. “No siempre es una figura cómoda para el Ejecutivo, porque el Defensor del Pueblo es un órgano de contralor. Representa los intereses de los ciudadanos y muchas veces acompaña reclamos frente a la administración pública municipal, empresas de servicios públicos u otros organismos. Por eso es para destacar que la capital entrerriana sostenga esta herramienta, que aporta calidad institucional, más democracia y más transparencia”.

Por otra parte, Amavet explicó que, ante la ausencia de defensorías a nivel provincial y nacional, la de Paraná suele recibir consultas y reclamos que exceden su competencia estrictamente municipal. “Atendemos vecinos no solo de Paraná, sino también de Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y de toda el área metropolitana. Incluso llegan personas de ciudades como Diamante o Victoria. La gente necesita orientación cuando siente que un derecho fue vulnerado y sabe que acá puede encontrar una referencia institucional que la escuche y la guíe”, señaló.

DEFENSORES DEL PUEBLO HCD PARANA 3 Lisandro Amavet asumió como Defensor del Pueblo de Paraná.

Acerca de la función en la Defensoría del Pueblo

Consultado sobre la tarea concreta de la Defensoría, Amavet fue claro: “El Defensor del Pueblo asesora a los ciudadanos en materia de derechos humanos. Nuestro anhelo es contribuir a elevar la calidad de vida de la gente, pero el primer paso es conocer los derechos. Hay muchas personas que no saben que tienen determinados derechos”.

A lo que agregó: “La Defensoría del Pueblo cumple un rol central en la educación en derechos, en su difusión y en el acompañamiento de los reclamos para que puedan hacerse efectivos”.

Por otra parte, el funcionario contó que la Defensoría cuenta con un equipo de alrededor de 20 personas, con una fuerte experiencia institucional. “Hay trabajadores que llevan muchos años acá y tienen un compromiso muy grande con la institución. Además, contamos con una defensora de personas mayores, que es Marcia López, quien hasta el viernes fue Defensora del Pueblo, y con el defensor adjunto Fernando Veiga, que es personal de planta y accedió al cargo por concurso. Eso le da continuidad y solidez al trabajo”.

Por otra parte, Amavet se encargó de aclarar que la Defensoría no depende del Ejecutivo municipal. “Funciona dentro del ámbito del Concejo Deliberante, pero con independencia. Tiene presupuesto propio y atribuciones para requerir información, pedir informes y solicitar explicaciones a funcionarios, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, además de empresas de servicios públicos y otros organismos. Esa independencia es fundamental para cumplir nuestro rol”.

Lisandro Amavet Defensor del Pueblo

Los objetivos

Uno de los ejes centrales de la nueva gestión será fortalecer la presencia territorial. “No queremos ser una Defensoría que espere detrás de un escritorio a que la gente venga al centro a hacer un planteo. Claro que estamos preparados para recibir a quien se acerque a la oficina de calle Yrigoyen, pero la idea es salir al encuentro del ciudadano, ir a los barrios y estar donde estén los problemas”, afirmó.

Para ello, adelantó que se profundizará el trabajo conjunto con instituciones intermedias. “Clubes, iglesias, comisiones vecinales, universidades, centros de jubilados, ONG. La Defensoría representa a todos los vecinos de Paraná, y el trabajo interinstitucional enriquece la tarea y permite llegar mejor. Muchas veces, llegar de la mano de las instituciones del barrio hace que la intervención sea más fructífera”.

En tanto que entre los desafíos planteados, Amavet señaló como prioritario mejorar la visibilidad del organismo. “Hay mucha gente que no conoce la Defensoría o no sabe para qué sirve. Nuestro primer objetivo es que la ciudadanía se apropie de esta institución como propia. Para eso vamos a impulsar distintos programas, con fuerte articulación institucional”.

En ese marco, destacó el rol del Centro de Mediación Comunitaria, que funciona dentro de la Defensoría. “Es una herramienta muy valiosa, reconocida a nivel nacional. Cuenta con más de 80 mediadores comunitarios que trabajan durante todo el año, se capacitan permanentemente y abordan conflictos de vecindad: problemas de medianeras, árboles, mascotas o convivencia. En una sociedad cada vez más crispada, este sistema de resolución pacífica de conflictos tiene un altísimo nivel de efectividad”.

Finalmente, Amavet invitó a los vecinos a acercarse a la institución. “La Defensoría está para ser utilizada. Tenemos abogados y personal capacitado para recibir consultas, acompañar reclamos y gestionar respuestas. Invitamos a toda la comunidad a acercarse a la oficina o a encontrarnos en los barrios que vamos a recorrer. La Defensoría del Pueblo es una herramienta de los ciudadanos”.