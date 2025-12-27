Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto, de la Fórmula 1 a la carnicería de su ciudad natal

El piloto Franco Colapinto regresó a la Argentina tras completar la temporada 2025 de la Fórmula 1 con Alpine y aprovecha el receso para bajar un cambio.

27 de diciembre 2025 · 20:44hs
Franco Colapinto comprando carne en su ciudad natal.

Franco Colapinto comprando carne en su ciudad natal.

El piloto Franco Colapinto regresó a la Argentina tras completar la temporada 2025 de la Fórmula 1 con Alpine y aprovecha el receso para bajar un cambio antes de iniciar la preparación para el próximo año. El piloto de Pilar atraviesa días de descanso mientras la escudería trabaja en un nuevo modelo.

En sus primeras horas en el país, Colapinto combinó relax y vida social, ya que asistió a un recital de Airbag, jugó al pádel con el exfutbolista Carlos Tevez y compartió una cena con su amigo Bizarrap.

Franco Colapinto manifestó los problemas que mantuvo en la última temporada con el Alpine.

Franco Colapinto se mostró esperanzado con el nuevo Alpine

Dibu Martínez fue figura en el triunfo ante Chelsea.

El Aston Villa del Dibu Martínez le ganó al Chelsea e igualó un récord histórico

Sin embargo, en las últimas horas sorprendió con una aparición lejos de los flashes al viajar a San Andrés de Giles, una localidad bonaerense ubicada a unos 60 kilómetros de su ciudad natal.

Allí se movió con total naturalidad junto a su familia y, acompañado por su padre Aníbal Colapinto, ingresó a un supermercado del pueblo, donde generó revuelo entre empleados y clientes.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y lo muestran recorriendo la carnicería y luego posando en la puerta del comercio con una bolsa de compras y una chocolatada.

Franco Colapinto Argentina Alpine
