Los Totora despidieron el año con un show en la playa de Nativo Beach, Santa Fe

El viernes por la noche, Nativo Playa y Música fue punto de encuentro para una despedida anticipada del año al aire libre. En el marco del ciclo Orilla Sunset, Los Totora encabezaron una jornada que brindó música en vivo, sets de DJs y una convocatoria diversa, con público de distintas edades y una fuerte presencia de entrerrianos que cruzaron el río para ser parte de la propuesta.

La actividad comenzó a las 19, con una programación dispuesta a acompañar el atardecer y extendererse hasta entrada la noche. La banda platense subió al escenario alrededor de las 21.30 y brindó un show de una hora y media, en el que repasó los temas que marcaron su recorrido y consolidaron su vínculo con el público del Litoral.

Antes y después del recital, el Line Up Cachengue —integrado por DJ Kat, Thiago Cupe y Aldo Lito— aportó sets orientados al baile, en una dinámica que mantuvo el movimiento frente al escenario y reforzó el carácter de la propuesta. La mezcla de la música, el paisaje costero y el caluroso clima de verano fue uno de los ejes que definieron la noche. Desde el comienzo del show, Los Totora desplegaron un repertorio conocido. “Venimos todos los años cuando tocan en Santa Fe, es una banda que ya sentimos propia”, comentó Julieta, una joven entrerriana que asistió junto a un grupo de amigos. Y esa sensación se repitió en distintos testimonios recogidos durante la noche, donde se destacó el vínculo que el grupo mantiene con la región.

Nativo Beach, Santa Fe FERNANDA RIVERO / UNO

“Se nota que disfrutan tocar acá, siempre lo dicen y se quedan charlando con la gente”, señaló Marcelo, santafesino, que asistió con unos amigos. “A nosotras nos encantan Los Totora. Son una banda muy festiva, aparte los cantantes siempre dejan la vida en cada show. La voz que tienen es tremenda, es un show completo que te hace bailar y cantar sí o sí. Es una fiesta asegurada verlos”, comentaron un grupo de amigas. La presencia de público de distintas generaciones fue una de las postales del evento: parejas jóvenes, grupos de amigos y familias compartieron el espacio, unidos por canciones que ya forman parte del cancionero popular reciente.

Uno de los momentos más celebrados llegó con Marchate ahora, tema que se convirtió en un punto alto del recital y que encontró a la playa cantando y bailando sin parar. El repertorio también incluyó otros clásicos de la banda, interpretaron canciones de Luis Miguel y Gilda.

Nativo Beach, Santa Fe1 FERNANDA RIVERO / UNO

Un guiño local

Durante el show, también incluyeron en su repertorio versiones de canciones de Leo Mattioli, un guiño especial para el público santafesino. Interpretar esos temas en la ciudad que vio nacer al referente de la cumbia romántica tuvo una carga particular y fue recibido con gran alegría por la gente.

El cariño de Los Totora por el Litoral no es nuevo. Desde sus primeras presentaciones fuera de La Plata, la banda encontró en esta región un público fiel, que acompañó su crecimiento a lo largo de los años. Formados a comienzos de la década pasada, el grupo comenzó tocando en reuniones y fiestas, hasta que las versiones de cumbia pop que compartían en redes sociales los llevaron a escenarios cada vez más grandes. Ese recorrido se refleja hoy en una agenda y en una identidad que mezcla cercanía, profesionalismo y una lectura clara de su público. “Los seguimos desde hace años y siempre mantienen la misma energía”, expresó Lucía, de Paraná, quien destacó la posibilidad de verlos en un espacio abierto y con entrada accesible.

Nativo Beach, Santa Fe2 FERNANDA RIVERO / UNO

En paralelo a esta gira de fin de año, Los Totora atraviesan un momento creativo marcado por el lanzamiento de Club Totora, una propuesta audiovisual que busca mostrar otra faceta del grupo. El ciclo propone encuentros distendidos, con asado, charlas sin guión y música en vivo, en un formato íntimo que se aleja del escenario tradicional. El primer episodio contó con la participación de Pollo Álvarez, Yeyito De Gregorio, Cris Vanadia, Chule y Camilú, y funcionó como carta de presentación de un proyecto que apunta a reforzar el vínculo con su comunidad de seguidores. A eso se suman nuevos lanzamientos: una reversión de Marchate ahora y dos colaboraciones inéditas, Me da igual, junto a Camilú, y Te está pasando lo mismo que a mí, con Chule.

Estos estrenos anticipan nuevas búsquedas sonoras y confirman una etapa de movimiento para la banda. En ese sentido, el verano aparece como un momento clave para este tipo de encuentros. Con las altas temperaturas y los espacios costeros como escenario natural, la agenda cultural se multiplica y convoca a salir, reunirse y compartir al aire libre. Las playas urbanas y los ciclos musicales se consolidan como puntos de referencia para una temporada en la que la música en vivo vuelve a ocupar un lugar central en la vida social. Con el río como telón de fondo y la música como eje, el ciclo Orilla Sunset fue una opción de encuentro cultural durante el verano, y Los Totora dejaron en claro por qué siguen siendo una de las bandas más convocantes del circuito popular actual.