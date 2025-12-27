Tenis: Lourdes Reisenauer, la mejor juvenil del 2025

La representante del Club Paracao, Lourdes Reisenauer, finalizó el año en lo más alto del ranking provincial y ya piensa en desafíos nacionales para 2026.

Con apenas 11 años, Lourdes Reisenauer cerró un 2025 inolvidable. La tenista del Club Atlético Paracao terminó la temporada como la número uno del ranking entrerriano de su categoría, un logro que resume un año de crecimiento deportivo, constancia y madurez competitiva poco habitual para su edad.

La paranaense fue protagonista en prácticamente todos los torneos que disputó, acumuló finales, sumó experiencia regional y dio un salto clave en su juego y en su mentalidad dentro de la cancha. El camino no fue lineal ni sencillo. A lo largo del año, Lourdes compitió en distintos abiertos y regionales, enfrentándose a rivales con mayor recorrido y, en muchos casos, con más edad. Aun así, sostuvo una regularidad que le permitió sumar puntos decisivos y cerrar la temporada en lo más alto de Entre Ríos.

El resultado final es el reflejo de horas de entrenamiento, viajes, sacrificios familiares y una estructura de acompañamiento que resultó fundamental. El 2025 también dejó aprendizajes importantes. Hubo momentos de frustración, partidos ajustados, finales perdidas y pausas obligadas que atentaron contra el ritmo competitivo. Sin embargo, cada obstáculo terminó siendo parte del proceso. Lourdes no solo creció en lo técnico (con mejoras notorias en el drive y el saque) sino también en lo emocional, un aspecto clave en un deporte tan individual como el tenis.

Detrás del logro aparece el trabajo del Club Atlético Paracao, que cumple un rol central en su formación. Con el acompañamiento de su profesor Pedro Villarraza y el respaldo institucional, Lourdes encontró un espacio donde entrenar, competir y desarrollarse. El club, además, reforzó su preparación con entrenamientos específicos en formato partido antes de los torneos, apuntando a mejorar el timing y la toma de decisiones.

El cierre del año la encuentra con nuevos desafíos por delante. En 2026, Lourdes buscará dar un salto a nivel nacional, con el objetivo de meterse entre las mejores 30 del país, disputar su primer Nacional y ser protagonista en los Regionales, metas ambiciosas pero alcanzables dentro de su proyección.

En diálogo con UNO, Lourdes expresó la felicidad de terminar el año en lo más alto del ranking provincial. “Sentí mucha felicidad porque me di cuenta de que todo mi esfuerzo durante el año valió la pena”, contó. Para la joven tenista, una de las claves estuvo en el cambio de mentalidad: “Trato de mantener una mente ganadora, de no salir del partido y de escuchar al profe y a mis padres, sobre todo cuando voy perdiendo games”.

Uno de los aprendizajes más fuertes llegó en un Regional en Córdoba, cuando enfrentó a una rival mejor ubicada a nivel nacional. “En ese momento me dio miedo y entré mal predispuesta, pero hoy ya no miro más el ranking ni la edad. Sé que puedo hacer buenos partidos igual”, explicó, marcando una evolución clara en su confianza.

Lourdes también valoró haber llegado a tantas finales durante el año, incluso más allá de los títulos. “Todas las horas de entrenamiento hicieron posible llegar a esas finales, aunque haya perdido varias. Eso también suma”, sostuvo. Entre las anécdotas, recordó un torneo en Paraná al que llegó con una lesión en la espalda y dolor, pero aun así alcanzó la final, una muestra de carácter y compromiso.

Desde lo personal, reconoce que su crecimiento fue “una montaña rusa”, con días buenos y otros no tanto, aunque admite que hoy las rivales la miran distinto. Mantiene rituales, como su gorra firmada por Daniel Orsanic, y combina el tenis con la escuela, la gimnasia artística, inglés y espacios para disfrutar de su infancia.

Sus padres, Darío y Andrea, también compartieron su mirada. “Sentimos mucha alegría al verla terminar número uno. Logró lo que buscaba y la hace muy feliz”, señalaron. Más allá de los resultados, destacaron el crecimiento emocional: “Está menos enojada cuando pierde, algo muy difícil en el tenis”.

El acompañamiento familiar implicó miles de kilómetros recorridos durante el año, con el desafío de volver y sostener el ritmo escolar. “El equilibrio entre estudio, deporte y vida social es fundamental. No se es solo deportista o estudiante, se es todo junto”, explicaron, remarcando la importancia de que Lourdes disfrute su infancia.

De cara a 2026, la familia es cauta pero optimista. El primer Regional aparece como el torneo clave que marcará el rumbo del año.