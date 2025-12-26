Emitieron alerta naranja para gran parte de Entre Ríos por tormentas fuertes para este sábado

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el SMN emitió un alerta naranja para este sábado, en el centro y norte de Entre Ríos.

Se esperan fuertes tormentas y ráfagas de viento en el centro norte de Entre Ríos.

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para este sábado, en el centro y norte de la provincia de Entre Ríos . Se esperan tormentas fuertes y ráfagas de vientos en varios departamentos.

Los departamentos La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, San Salvador, Villaguay, Paraná, Diamante y Nogoyá, serán afectados por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En tanto, en los departamentos Tala, Colón, Uruguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy el alerta será amarillo y el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Precauciones

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atentos ante la posible caída de granizo.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.