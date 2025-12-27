Islas del Ibicuy: encontraron sin vida al hombre que desapareció mientras pescaba con amigos

En Islas del Ibicuy, hallaron el el cuerpo del hombre que había desaparecido el 25 de diciembre mientras pescaba con amigos.

En el mediodía de este sábado, fue hallado sin vida un hombre de 74 años, oriundo de la localidad de Burzaco, provincia de Buenos Aires, quien se encontraba desaparecido tras ingresar a las aguas del Río Gutiérrez. Es de recordar que el hombre había desaparecido el 25 de diciembre.

El cuerpo fue encontrado por un baqueano de la zona, quien de inmediato dio aviso a las autoridades. En primera instancia, tomó intervención personal de la Prefectura Naval Argentina, dependencia Villa Paranacito, que realizó las actuaciones correspondientes en el lugar del hallazgo.

Posteriormente, se hizo presente la doctora policial, dando intervención al Fiscal Auxiliar Gastón Popelka, quien fue notificado de lo ocurrido y dispuso una serie de directivas procesales a fin de continuar con las diligencias de rigor y establecer las circunstancias del hecho.

Las actuaciones continúan bajo el marco de la investigación judicial correspondiente.