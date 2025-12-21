Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN pronostica tormentas aisladas para este domingo

21 de diciembre 2025
Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo para mañana lunes en el centro y norte de Entre Ríos. Para este domingo se pronostican tormentas aisladas por la mañana y por la tarde, y tormentas por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 20 grados de mínima y los 29 grados de máxima y los vientos soplarán del sector norte rotando al este.

Para este lunes se esperan tormentas fuertes por la madrugada, tormentas por la mañana y tormentas aisladas por la tarde. En la noche, el cielo estará mayormente nublado. Las temperaturas se ubicarán entre los 21 y los 28 grados y el viento soplará del sudeste rotando al sudoeste.

El martes habrá un leve aumento de las temperaturas promedio con mínima de 21 y máxima de 31. Se esperan tormentas aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde. Los vientos predominarán del sector sur rotando al este.

Para el miércoles, las temperaturas treparán a los 22 grados de mínima y los 35 máxima, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos del noreste.

El jueves el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas que irán de los 23 grados a los 33 grados, el viento predominará del noreste.

El viernes se esperan temperaturas de 26 a 34 grados con cielo mayormente nublado durante la mañana, cielo nublado durante la tarde y vientos predominantes del sector norte.

Para el sábado habrá cielo nublado durante todo el día con temperaturas de entre 25 y 32 grados y vientos soplando desde el sudeste y rotando al sudoeste.

