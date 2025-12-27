Paraná: dos heridos de bala en la zona de avenida Ejército La policía acudió esta madrugada a Avenida Ejército y bulevar Perette, en Paraná, al ser advertidos de dos heridos de arma de fuego. Buscan una moto 27 de diciembre 2025 · 10:29hs

La policía acudió esta madrugada a Avenida Ejército y bulevar Perette al ser advertidos de dos heridos de arma de fuego

En la madrugada de este sábado se registraron dos herido de arma de fuegp en la zona de avenida Ejército y calle Perete, en Paraná.

Según los primeros datos el agresor circulaba en una motocicleta desde donde se efectuaron los disparos por lo que se montó un operativo para identificarlo y dar con su paradero.

En el lugar se realizaron las primeras actuaciones, entre ellas el relevamiento de indicios y la recolección de testimonios que permitan reconstruir la mecánica del hecho y establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque, indica Reporte 100.7. Heridos Bulevard Perette Avenida Ejército Paraná Noticia en Desarrollo