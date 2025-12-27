Paraná: dos heridos de bala en la zona de avenida Ejército

Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

La policía acudió esta madrugada a Avenida Ejército y bulevar Perette, en Paraná, al ser advertidos de dos heridos de arma de fuego. Buscan una moto

27 de diciembre 2025 · 10:29hs
En la madrugada de este sábado se registraron dos herido de arma de fuegp en la zona de avenida Ejército y calle Perete, en Paraná.

Según los primeros datos el agresor circulaba en una motocicleta desde donde se efectuaron los disparos por lo que se montó un operativo para identificarlo y dar con su paradero.

En el lugar se realizaron las primeras actuaciones, entre ellas el relevamiento de indicios y la recolección de testimonios que permitan reconstruir la mecánica del hecho y establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque, indica Reporte 100.7.

