Destacados de UNO: 25 años reconociendo valores de Entre Ríos

La tradicional producción especial de los Destacados de UNO celebró el mérito, la constancia y el aporte cotidiano a la sociedad. Un encuentro único

La tradicional producción especial de los Destacados de UNO celebró el mérito, la constancia y el aporte cotidiano a la sociedad. Un encuentro único

La tradicional producción especial de los Destacados de UNO celebró el mérito, la constancia y el aporte cotidiano a la sociedad. Un encuentro único

Se despide un nuevo año y los tradicionales Destacados Entrerrianos vuelven a encontrarse con los lectores de UNO Entre Ríos en una edición especial que, como ocurre cada diciembre, invita a detenerse, mirar y reconocer. En este 2025, además, la propuesta adquiere un valor particular: coincide con los 25 años de vida del matutino, un cuarto de siglo acompañando, reflejando y contando la realidad de Entre Ríos.

Desde 2005, la clásica ceremonia se realiza de manera ininterrumpida y luego se plasma en los contenidos de UNO , consolidándose como una marca registrada del medio. A lo largo de los años, esta producción fue creciendo y reafirmando su sentido: destacar a mujeres y hombres que, desde distintos ámbitos, dejaron huella con su trabajo, su esfuerzo y su compromiso con la comunidad.

Lisandro Amavet: "La Defensoría del Pueblo es una herramienta de más democracia y más transparencia"

La imagen fotográfica se realizó, en esta oportunidad, en la Sala Mayo, un balcón al imponente río Paraná. La postal refleja mucho más que un encuentro: reúne a protagonistas visibles y anónimos, a quienes sobresalieron por sus acciones y cuyos recorridos fueron reflejados en las páginas del diario durante todo el año. Es, también, una síntesis del vínculo entre UNO y la sociedad entrerriana a lo largo de estos 25 años.

Hay historias de logros y de superación, de crecimiento personal y colectivo, de personas que siguen creyendo que se puede, aun en un contexto atravesado por una crisis económica y social que golpea con fuerza. En cada edición, los Destacados expresan esa búsqueda constante de salir adelante. Muchos de los que hoy ocupan estas páginas dejaron una marca, señalaron un camino y habilitaron la posibilidad de soñar. Son ejemplos que inspiran y que renuevan la esperanza de construir, como comunidad, nuevas oportunidades.

Como en cada convocatoria, hubo una cita para estimular valores como el esfuerzo, la dedicación, la constancia y la superación. También para mostrar, en los últimos días del año, un diario distinto, que invita a repasar el pasado, vivir el presente y proyectar el futuro, en sintonía con el recorrido de UNO desde su fundación.

Desde distintos rincones de la provincia, los protagonistas de esta edición especial reflejan talento, compromiso y espíritu. Son baluartes que sostienen valores que siguen vigentes y que el diario eligió visibilizar durante estos 25 años de trabajo periodístico.

Algunos son ejemplos a seguir, otros historias de éxito, y también están quienes, desde el dolor, enseñan y transmiten esperanza. Seguramente, como ocurre siempre, habrá ausencias, pero también muchas coincidencias en esta selección que busca representar a la sociedad entrerriana.

La iniciativa, nacida en el papel, se proyecta también en el formato digital, reafirmando la capacidad de adaptación de UNO a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

UNO celebra sus 25 años apostando a crecer desde el reconocimiento. Son vecinos, amigos, familias, conocidos. Son parte de esta tierra y protagonistas de un presente que merece ser contado.

Estos 27 entrerrianos dan testimonio de un año que se va y de un futuro que se sigue construyendo. Hoy sobran motivos para brindar, para sostener valores y para destacar a quienes, con cada paso, dejan un mensaje. Deportistas, referentes culturales, empresarios, funcionarios y trabajadores: todos forman parte de un encuentro pensado para aprender, soñar y seguir apostando por un mañana mejor.

Durante estos 25 años, UNO construyó una identidad basada en el compromiso con la información, la cercanía con los lectores y la responsabilidad de contar la realidad entrerriana con rigor y pluralidad. Desde sus primeras ediciones, el medio asumió el desafío de reflejar la vida cotidiana de la provincia, visibilizar problemáticas, acompañar transformaciones y dar espacio a voces diversas, consolidándose como un actor central en el entramado comunicacional de Entre Ríos.

Destacados UNO 2025 Números

Los destacados

1. Héctor Frattoni

2. Néstor Roncaglia

3. Soledad Daneri

4. José Antonio Machado

5. Francisco Giusti

6. Soledad Biskupsky

7. Fabián Boleas

8. Tomás Jaime

9. Emilio Fouces

10. Susy Barrientos

11. Joaquín López Arango

12. Santiago Maranzana

13. Irma Villagra

14. Mauro Bedendo

15. Santiago Resett

16. Irina Hergert

17. Benicio Castillo

18. Carpi

19. Martín Apaldetti

20. Esteban Dorbessan

21. Paulo Giraudo

22. Lucas García

23. Jesús Lubo

24. Raúl Martínez

25. Sebastián Bourdín

26. Lautaro Bourdín

27. Rosario Romero