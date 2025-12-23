Nochebuena: SMN emitió alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos durante la Nochebuena. 

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos durante la Nochebuena. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas un nuevo aviso de alerta amarilla por tormentas que abarca a toda la provincia de Entre Ríos, que regirá durante la Nochebuena. El organismo advierte ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. También hay una advertencia por temperaturas extremas para los departamentos Paraná, Gualeguay, Victoria, Diamante, La Paz y Villaguay.

El informe del SMN

El organismo meteorológico afirma que, durante la noche de este miércoles, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

Las temperaturas promedio serán de 24 y 32 con picos de 35. Habrá varios días con tormentas y chaparrones, según el pronóstico extendido del SMN

La semana continúa inestable y calurosa, y este lunes persiste el alerta amarillo por tormentas  

Inicia semana con temperaturas promedio de entre 23 y 33 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por tormentas para el lunes 

SMN pronostica tormentas aisladas para este domingo

Además, sostiene que los fenómenos meteorológicos, estarán acompañados “por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos”.

El aviso de alerta amarilla por tormentas, explica que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual. Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas”.

El aviso también abarca a zonas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta.

lluvias tormentas SMN.jpg

Pronóstico extendido

Para este miércoles 24, el SMN pronostica cielo mayormente nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y tormentas fuertes por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre 21 grados de mínima y los 35 de máxima y los vientos soplarán del noroeste rotando al sur.

Para este jueves 25 se darán tormentas aisladas por la madrugada y por la mañana, cielo mayormente nublado durante la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 24 y los 32 grados y el viento soplará del sector este rotando al noreste.

Para el viernes el cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana, parcialmente nublado durante la tarde y las temperaturas se ubicarán entre los 22 y los 34 grados, con vientos del sector norte.

El sábado se pronostican tormentas aisladas durante toda la jornada. Las temperaturas irán desde los 23 a los 31 grados, el viento predominará del sector norte rotando al sudoeste.

El domingo se esperan temperaturas de entre 21 y 32 grados, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos del este rotando al sur.

Para el lunes el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas que irán de 21 grados a 32, con vientos soplando del sector norte.

El martes 30 se esperan temperaturas entre 21 y 32 grados, cielo mayormente nublado durante todo el día y vientos soplando del noreste.

