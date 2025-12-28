Néstor Roncaglia: "Tenemos un excelente recurso humano en la Policía"

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, habló con UNO sobre los recursos que componen el área y agradeció el trabajo de la Policía de Entre Ríos

El Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia , recibió el reconocimiento de ser uno de los Entrerrianos Destacados 2025 para UNO. Su labor como funcionario le ha permitido desarrollar aún más su capacidad de conocer la Policía desde dentro.

El funcionario oriundo de Chajarí, Néstor Roncaglia quedó gratamente sorprendido por la convocatoria pero expresó entre risas “¡Por algo será!”. Pero sabe que también significa una mayor responsabilidad: “El reconocimiento dice que estamos trabajando y estamos haciendo las cosas bien. Hay que hacer introspección y mirar el futuro”.

Roncaglia representa un equipo de trabajo que considera que es muy exigente e intenso: “Estamos las 24 horas conectados, trabajando para que funcione todo y la expectativa a futuro es mejorar”, indicó y agregó: “Vamos a incorporar más vehículos, camionetas, patrulleros, lo distribuiremos en toda la provincia”. En ese sentido dijo que no solo se trata de un trabajo en la capital provincial, sino también cubrir los 78.700 kilómetros cuadrados de superficie: “Estamos en todos los ríos, desde las Islas del Ibicui, hasta Cerrito, a lo largo y ancho de toda nuestra provincia”.

NESTOR RONCAGLIA

Recurso humano en la Policía

El ministro de Seguridad y Justicia trabajó durante 40 años en la Policía Federal, lo que le permitió desenvolverse como líder ante unos 50.000 funcionarios de las fuerzas de seguridad que la componen, y reconoció que fue un gran desafío cuando el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, lo convocó durante esta gestión. “No me imaginaba que era un grupo tan amplio de gente, porque también tengo personal en las cárceles, destacamentos, y demás”.

En ese sentido y teniendo en cuenta la coyuntura política que atraviesa el país, Roncaglia expresó su máxima gratitud ante el recurso humano del área de Seguridad: “En los profesionales me he encontrado con una muy buena policía, un buen recurso humano, quizás no con los medios necesarios para cumplir la misión. Lo importante es la policía de ese grupo humano, una policía bien formada, bien predispuesta y eso no se forma un día para el otro, o sea, también hay que reconocer los anteriores, que hicieron un buen trabajo con ese sentido”.