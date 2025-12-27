Uno Entre Rios | Ovación | Dibu Martínez

El Aston Villa del Dibu Martínez le ganó al Chelsea e igualó un récord histórico

El equipo donde ataja el Dibu Martínez, que dan pelea en la Premier League, alcanzaron la tremenda cifra de 11 triunfos consecutivos.

27 de diciembre 2025 · 20:56hs
Dibu Martínez fue figura en el triunfo ante Chelsea.

Dibu Martínez fue figura en el triunfo ante Chelsea.

El Aston Villa, que tiene como una de sus grandes figuras al arquero argentino Emiliano Dibu Martínez, se impuso por 2-1 como visitante ante el Chelsea, para igualar un récord histórico y mantenerse en la pelea por el título en la Premier League.

El partido del Dibu Martínez

El Chelsea se había puesto en ventaja en el primer tiempo con el gol del delantero brasilero Joao Pedro, pero el Aston Villa pudo dar vuelta la historia en un gran segundo tiempo gracias a un doblete del atacante inglés Ollie Watkins, el héroe de la noche londinense.

Joao Pedro fue el encargado de anotar el único gol de la primera mitad, cuando desvió la pelota en el área chica, tras una floja reacción del “Dibu” Martínez en un tiro de esquina.

Sin embargo, el Aston Villa tuvo una impresionante reacción en el complemento. Primero llegó al empate a los 18 minutos, poco después de ingresar desde el banco de suplente.

Finalmente, cuando parecía que el asunto iba a terminar igualado, Watkins terminó de convertirse en héroe al imponerse en las alturas y estampar el 2-1 definitivo para el Aston Villa a poco más de cinco minutos para el final del partido.

Este grandísimo triunfo en Stanford Bridge le permitió al Aston Villa llegar a la gran marca de 11 triunfos consecutivos, racha que no enlazaba desde 1914, y alcanzar los 39 puntos para mantenerse tercero y a solo tres unidades del líder, que es el Arsenal.

En el Aston Villa también jugó el mediocampista argentino Emiliano Buendía, que esta temporada es clave para los “Villanos”.

El Chelsea, por su parte, contó con los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garncacho como titulares. El equipo londinense tiene solo 29 puntos, está quinto en la tabla y lejos de conseguir una regularidad que le permita pelear por el título.

En la próxima fecha, el Aston Villa tendrá una oportunidad inmejorable, ya que visitará al Arsenal y si le gana lo alcanzará en la primera posición.

Dibu Martínez Aston Villa Chelsea
