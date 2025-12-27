SMN: inestabilidad, calor y tormentas en el pronóstico extendido

El SMN emitió un alerta naranja por tormentas para hoy y uno amarillo para el domingo. El miércoles 31 la temperatura trepará hasta los 37 grados

El Servicio Meteorológico Nacional SMN emitió una alerta naranja por tormentas para el centro y norte de Entre Ríos para este sábado. En tanto para el domingo continúa una alerta amarilla para los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Para este sábado el SMN pronostica tormentas fuertes por la mañana, por la tarde y chaparrones por la noche . Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 23 grados de mínima y los 32 grados de máxima. Los vientos soplarán del sudoeste rotando al noroeste en el orden de los 42 a 59 kilómetros la hora.

Para el domingo persistirán las tormentas aisladas por la madrugada, chaparrones por la madrugada y la mañana, tormentas aisladas por la tarde y cielo mayormente nublado por la noche. Los vientos soplarán del este rotando al sector norte y las temperaturas se ubicarán entre los 21 y los 27 grados.

El lunes las temperaturas se ubicarán entre los entre los 22 y los 30 grados, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y los vientos predominarán el sector este rotando al noreste.

El martes se esperan temperaturas de entre 21 y 31 grados con cielo algo nublado durante toda la jornada y vientos soplando el sector norte-

El miércoles 31 habrá un leve aumento de la temperatura con mínimas de 24 y la máxima trepará hasta los 37 grados. El cielo estará algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y noche. El viento soplará del sector norte.

Para el jueves 1 se esperan temperaturas de entre 25 y 35 grados con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos del norte.

El viernes las temperaturas se ubicarán entre los 24 y los 34 grados, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sector norte rotando al noroeste.

Alerta amarilla para el domingo