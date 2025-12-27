SMN: inestabilidad, calor y tormentas en el pronóstico extendido

Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

El SMN emitió un alerta naranja por tormentas para hoy y uno amarillo para el domingo. El miércoles 31 la temperatura trepará hasta los 37 grados

27 de diciembre 2025 · 07:34hs
El SMN emitió un alerta naranja por tormentas para hoy y uno amarillo para el domingo. El miércoles 31 la temperatura trepará hasta los 37 grados

Foto: UNO

El SMN emitió un alerta naranja por tormentas para hoy y uno amarillo para el domingo. El miércoles 31 la temperatura trepará hasta los 37 grados
El Servicio Meteorológico Nacional SMN emitió una alerta naranja por tormentas para el centro y norte de Entre Ríos para este sábado. En tanto para el domingo continúa una alerta amarilla para los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

mapa_alertas (10)

Pronóstico extendido

Para este sábado el SMN pronostica tormentas fuertes por la mañana, por la tarde y chaparrones por la noche . Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 23 grados de mínima y los 32 grados de máxima. Los vientos soplarán del sudoeste rotando al noroeste en el orden de los 42 a 59 kilómetros la hora.

Se esperan fuertes tormentas y ráfagas de viento en el centro norte de Entre Ríos.

Emitieron alerta naranja para gran parte de Entre Ríos por tormentas fuertes para este sábado

Esta semana las temperaturas promedio serán de entre 21 grados de mínima y 32 de máxima. Hay probabilidades de tormentas el sábado, según el SMN

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

Para el domingo persistirán las tormentas aisladas por la madrugada, chaparrones por la madrugada y la mañana, tormentas aisladas por la tarde y cielo mayormente nublado por la noche. Los vientos soplarán del este rotando al sector norte y las temperaturas se ubicarán entre los 21 y los 27 grados.

El lunes las temperaturas se ubicarán entre los entre los 22 y los 30 grados, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y los vientos predominarán el sector este rotando al noreste.

El martes se esperan temperaturas de entre 21 y 31 grados con cielo algo nublado durante toda la jornada y vientos soplando el sector norte-

El miércoles 31 habrá un leve aumento de la temperatura con mínimas de 24 y la máxima trepará hasta los 37 grados. El cielo estará algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y noche. El viento soplará del sector norte.

Para el jueves 1 se esperan temperaturas de entre 25 y 35 grados con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos del norte.

El viernes las temperaturas se ubicarán entre los 24 y los 34 grados, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sector norte rotando al noroeste.

Alerta amarilla para el domingo

mapa_alertas (11)
SMN inestabilidad calor tormentas Pronóstico extendido
