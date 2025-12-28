Liga Paranaense: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquen definirán al campeón

Este domingo, desde las 17.30 y en el Estadio Pedro Mutio, Sportivo Urquiza y Atlético Neuquen chocarán por la final de la Copa de la Liga Clausura de la LPF.

Sportivo Urquiza y Atlético Neuquen Club volverán a verse las caras este domingo desde las 17.30 en el estadio Pedro Mutio para definir al campeón del Torneo Clausura Masculino de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol. El cotejo contará con ambas parcialidades.

El encuentro, que había sido programado originalmente para el 22 de diciembre y debió postergarse por las intensas lluvias que azotaron la capital entrerriana, finalmente tendrá su capítulo decisivo en cancha de Atlético Paraná. En caso de igualdad al término del tiempo reglamentario, el título se resolverá mediante remates desde el punto penal, un escenario que ambos equipos ya conocen y supieron transitar a lo largo del certamen.

La final reunirá a dos equipos que fueron protagonistas durante toda la temporada y que llegaron a esta instancia tras superar recorridos exigentes, tanto en la fase regular como en los cruces mano a mano. Sportivo Urquiza y Atlético Neuquen no solo mostraron regularidad, sino también carácter en los momentos determinantes, donde los márgenes de error se reducen y cada detalle adquiere un peso decisivo.

El estadio Pedro Mutio será nuevamente escenario de una definición de la Liga Paranaense, un marco habitual para este tipo de encuentros y un punto de encuentro para dos instituciones con historia, identidad y fuerte arraigo barrial. La expectativa es alta no solo por lo que está en juego, sino también por los antecedentes recientes entre ambos, que ya se midieron en instancias de alta exigencia durante el año, incluso en competencias de orden regional.

Sportivo Urquiza y Atlético Neuquen definirán al campeón

anuncio lpf (2) Sportivo Urquiza y Neuquen jugarán este domingo la final en el Mutio. Prensa LPF

Atlético Neuquen, conocido popularmente como el Pingüi, culminó la etapa regular entre los ocho mejores equipos del campeonato, lo que le permitió acceder a los octavos de final. En esa instancia eliminó a San Benito y avanzó con autoridad a los cuartos de final. Luego dejó en el camino a Belgrano y se metió en semifinales, donde protagonizó una serie muy disputada frente a Don Bosco. Tras igualar durante el tiempo reglamentario, la definición se trasladó a los penales. Allí, el conjunto del sur de la capital provincial mostró eficacia, temple y fortaleza mental para sellar su clasificación a la final del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol.

Sportivo Urquiza, por su parte, también cerró la fase regular en los primeros puestos de la tabla. En octavos de final enfrentó a Camioneros y lo superó por 3 a 2 en un partido cargado de emociones y goles. En cuartos de final igualó 0 a 0 frente a Instituto y, gracias a su mejor ubicación en la clasificación general, logró avanzar a semifinales. En esa instancia tuvo una dura prueba ante Patronato. El equipo de La Floresta visitó a su rival en La Capillita e igualó 1 a 1 en el tiempo reglamentario. La definición volvió a trasladarse a los penales, donde Sportivo Urquiza fue cien por ciento efectivo y aseguró su lugar en la final.

De esta manera, la definición del Clausura aparece como el cierre de un año extenso y exigente para ambos planteles, que además de la competencia local afrontaron compromisos regionales y federales, acumulando desgaste, rodaje y experiencia. Compitieron desde enero hasta diciembre del 2025 sin guardarse nada.

La voz de Los entrenadores

En la antesala del encuentro decisivo, Romeo Molina, entrenador de Sportivo Urquiza, analizó el presente de su equipo y reconoció que la postergación del partido modificó la planificación habitual. “El equipo llega bien, bastante bien. Hubiera sido mejor jugar el fin de semana pasado porque veníamos con ritmo, pero fue una semana atípica por las fiestas, los trabajos de los jugadores y todo lo que implica esta época del año”, explicó.

El DT de la V Azulada reconoció que la ansiedad se mantiene intacta. “La ansiedad sigue igual. Queremos que ya se juegue el partido y que se termine el año. Desde enero que estamos entrenando, fue un año muy largo”, expresó. En ese sentido, Molina remarcó que la final representa un premio al recorrido del grupo. “Es mérito del esfuerzo, del sacrificio y de la humildad que tuvo este plantel para trabajar junto al cuerpo técnico.

Jugamos tres torneos, Copa, dos de Liga y Federal Amateur. Fue un año muy movido y bastante bueno. Ojalá podamos coronarlo con una estrellita para el club”. Al explicar por qué Sportivo Urquiza está nuevamente en una final, el entrenador fue claro: “Por la historia del club, por la jerarquía de los jugadores y porque en los cruces fuimos partido a partido. Ahí es otro campeonato. Tenés un mal día y te quedás afuera. Esta vez supimos manejar mejor esos momentos claves dentro del partido”.

Molina también se refirió al rival y destacó el crecimiento del Pingüi. “A Neuquén le hizo muy bien jugar el Regional y también el cambio de entrenador. Se nota la mano del cuerpo técnico. Es un equipo fuerte, sólido y muy intenso desde lo físico. Va a ser un partido muy disputado, como lo fue en otros cruces”, anticipó.

LPF Atlético Neuquén Sportivo Prensa LPF

Del otro lado, José Mancuello, entrenador de Atlético Neuquen, valoró el recorrido de su equipo a lo largo de la temporada. “Fue un año largo, con mucha competencia y desgaste. Disputamos cerca de cincuenta partidos entre Liga, copas y torneos regionales. Llegar a esta final es un premio al esfuerzo de los chicos”, sostuvo.

Respecto a la semana extra de espera por las lluvias, explicó que fue aprovechada para ajustar detalles. “Intentamos bajar cargas, trabajar más en lo táctico y reforzar la parte psicológica. El año pasado perdimos una final y fue un golpe duro. Eso nos hizo más fuertes y hoy estamos de nuevo acá en busca de esa famosa revancha”, señaló.

Mancuello atribuyó el presente del Pingüi a un conjunto de factores. “Hubo respaldo dirigencial permanente, carácter de los jugadores y mucho trabajo. Entrenamos todos los días, hicimos mini pretemporadas cuando quedábamos libres y los chicos siempre respondieron. Todo eso, sin dudas, te acerca al objetivo”, afirmó.

Al analizar a Sportivo Urquiza, destacó su intensidad y orden. “Es un equipo duro, con jugadores que sienten mucho la camiseta. Eso da un plus. Está bien trabajado desde lo táctico y es muy fuerte en los duelos. Estas finales se definen por detalles”, indicó.

Finalmente, dejó en claro qué será clave en el partido. “Lo principal es la concentración. Estos encuentros no suelen ser abiertos. Se definen por una pelota parada, un error o una distracción. Hay que achicar los márgenes al máximo”, concluyó.

Con dos equipos convencidos de su camino, experiencia acumulada y antecedentes recientes, el Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol tendrá en la jornada de hoy su desenlace. El estadio Pedro Mutio será testigo de una final que promete intensidad, tensión y emociones hasta el último minuto de juego.