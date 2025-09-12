Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

El calor comenzará a sentirse a partir de la semana que viene en la región. El SMN pronostica inestabilidad y aumento de la humedad.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anticipa que el lunes 15 de septiembre aumentará la nubosidad en Entre Ríos y no se descartan posibles precipitaciones ese día. Si bien no se esperan lluvias importantes, sí se anticipa tiempo inestable. El calor llegaría el día martes .

Por el momento es bajo el porcentaje de probabilidad de precipitaciones. Se indica hasta un 10% de probabilidad. Sin embargo, habrá una rotación de los vientos y se espera mayor calor y humedad.

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

SMN: "La primavera comenzaría con temperaturas más altas de lo normal"

El martes sería el día más caluroso de la semana que viene. Se pronostican hasta 27 grados de máximas. Valores similares se registrarían los días siguientes e incluso luego podrían regresar las inestabilidades.

Según el pronóstico extendido, habrá el jueves 18 un aumento significativo de la nubosidad y podrían volver las lluvias en algunas zonas de la provincia. Los pronóstico alternativos al SMN visualizan precipitaciones ese día.