El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anticipa que el lunes 15 de septiembre aumentará la nubosidad en Entre Ríos y no se descartan posibles precipitaciones ese día. Si bien no se esperan lluvias importantes, sí se anticipa tiempo inestable. El calor llegaría el día martes.
Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias
El calor comenzará a sentirse a partir de la semana que viene en la región. El SMN pronostica inestabilidad y aumento de la humedad.
Calor pre-primavera
Por el momento es bajo el porcentaje de probabilidad de precipitaciones. Se indica hasta un 10% de probabilidad. Sin embargo, habrá una rotación de los vientos y se espera mayor calor y humedad.
El martes sería el día más caluroso de la semana que viene. Se pronostican hasta 27 grados de máximas. Valores similares se registrarían los días siguientes e incluso luego podrían regresar las inestabilidades.
Según el pronóstico extendido, habrá el jueves 18 un aumento significativo de la nubosidad y podrían volver las lluvias en algunas zonas de la provincia. Los pronóstico alternativos al SMN visualizan precipitaciones ese día.