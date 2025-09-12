Uno Entre Rios | La Provincia | calor

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

El calor comenzará a sentirse a partir de la semana que viene en la región. El SMN pronostica inestabilidad y aumento de la humedad.

12 de septiembre 2025 · 12:24hs
Última semana de invierno: pronostican calor

Foto UNO/Liliana Bonarrigo

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anticipa que el lunes 15 de septiembre aumentará la nubosidad en Entre Ríos y no se descartan posibles precipitaciones ese día. Si bien no se esperan lluvias importantes, sí se anticipa tiempo inestable. El calor llegaría el día martes.

Calor pre-primavera

Por el momento es bajo el porcentaje de probabilidad de precipitaciones. Se indica hasta un 10% de probabilidad. Sin embargo, habrá una rotación de los vientos y se espera mayor calor y humedad.

SMN: La primavera comenzaría con temperaturas más altas de lo normal

SMN: "La primavera comenzaría con temperaturas más altas de lo normal"

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

El martes sería el día más caluroso de la semana que viene. Se pronostican hasta 27 grados de máximas. Valores similares se registrarían los días siguientes e incluso luego podrían regresar las inestabilidades.

Según el pronóstico extendido, habrá el jueves 18 un aumento significativo de la nubosidad y podrían volver las lluvias en algunas zonas de la provincia. Los pronóstico alternativos al SMN visualizan precipitaciones ese día.

calor lluvias Clima Invierno Primavera Entre Ríos Servicio Meteorológico Nacional SMN
Noticias relacionadas
Entre Ríos es una de las provincias donde existe por Ley el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Piden limitar el ingreso al empleo judicial a deudores alimentarios

La Muestra de la Construcción abre su cuarta edición en Sala Mayo.

La Muestra de la Construcción abre su cuarta edición en Sala Mayo

La Muestra es un reflejo de  la resiliencia y el futuro de  la construcción entrerriana dijo Laura Hereñú.

La Muestra es un reflejo de la resiliencia y el futuro de la construcción entrerriana

Enlace Pyme es una iniciativa conjunta entre el municipio y la UNER

Lanzaron el programa "Enlace Pyme" para fortalecer el tejido productivo en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Ultimo Momento
Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Jornada cultural y cata de vinos en la Escuela de Artes Visuales

Jornada cultural y cata de vinos en la Escuela de Artes Visuales

Policiales
Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Ovación
Juan Mistura no continuará como director técnico del seleccionado masculino de Entre Ríos

Juan Mistura no continuará como director técnico del seleccionado masculino de Entre Ríos

Liga Provincial: comienza el séptimo capítulo

Liga Provincial: comienza el séptimo capítulo

Paraná tendrá su primer torneo oficial de taekwon-do

Paraná tendrá su primer torneo oficial de taekwon-do

Solidaridad en acción: el plantel de Peñarol sorprendió a Tobías con una nueva bicicleta

Solidaridad en acción: el plantel de Peñarol sorprendió a Tobías con una nueva bicicleta

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La provincia
Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Piden limitar el ingreso al empleo judicial a deudores alimentarios

Piden limitar el ingreso al empleo judicial a deudores alimentarios

La Muestra de la Construcción abre su cuarta edición en Sala Mayo

La Muestra de la Construcción abre su cuarta edición en Sala Mayo

La Muestra es un reflejo de la resiliencia y el futuro de la construcción entrerriana

La Muestra es un reflejo de la resiliencia y el futuro de la construcción entrerriana

Dejanos tu comentario