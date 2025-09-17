ONU confirmó que Israel cometió genocidio en Gaza

ONU concluyó que Israel ejecutó cuatro de los cinco actos tipificados como genocidas entre asesinatos y acciones destinadas a la destrucción de un grupo

ONU concluyó que Israel ejecutó cuatro de los cinco actos tipificados como genocidas entre asesinatos y acciones destinadas a la destrucción de un grupo

La Comisión Internacional Investigadora de la ONU concluyó que las fuerzas de Israel ejecutaron cuatro de los cinco actos tipificados como genocidas en Gaza : asesinatos, daños graves físicos o mentales, condiciones de vida destinadas a la destrucción del grupo e imposición de medidas para impedir nacimientos.

La Comisión Internacional Investigadora de la ONU declaró el genocidio en Gaza, el mismo día en que el Ejército israelí anunció que daba comienzo a su ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza, donde aún permanecen casi 150.000 palestinos refugiados, según cifras de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

El Papa León XIV llamó a la paz y manifestó su cercanía "con el pueblo palestino de Gaza"

El informe sostiene que las fuerzas israelíes han llevado a cabo al menos cuatro de los cinco actos establecidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948: asesinatos, daños físicos o mentales graves, condiciones de vida orientadas a la destrucción física del grupo, e imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos.

Embed “It is clear there is an intent to destroy the Palestinians in Gaza through acts that meet the criteria set forth in the Genocide Convention.”



UN Independent International Commission of Inquiry's report shows #Israel has committed #genocide in #Gaza.https://t.co/UGjepPwmwo pic.twitter.com/rTJhFeKsvA — United Nations Geneva (@UNGeneva) September 16, 2025

El genocidio en Gaza

La Comisión, presidida por Navi Pillay, ex alta comisionada de derechos humanos y jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, señala como responsables de incitación al genocidio al presidente israelí, Isaac Herzog, al primer ministro, Benjamin Netanyahu, y al exministro de Defensa, Yoav Gallant. Los investigadores aseguran que las autoridades israelíes no tomaron medidas para prevenir ni castigar estos actos. "La responsabilidad recae en el Estado de Israel", declaró Pillay al presentar el informe, que contiene más de 16.000 elementos probatorios.

Los investigadores afirmaron que las declaraciones explícitas de las autoridades civiles y militares israelíes, junto con el patrón de conducta de las fuerzas israelíes, "indicaron que los actos genocidas se cometieron con la intención de destruir (...) a los palestinos de la Franja de Gaza como grupo".

Chris Sidoti, uno de los tres miembros del equipo investigador, afirmó que "las declaraciones públicas de dirigentes israelíes, combinadas con el patrón sistemático de las operaciones militares, indican la existencia de intención genocida" en la ofensiva contra el enclave. "La población israelí ha sido traicionada por su Gobierno (...), que lleva dos años librando esta guerra genocida", afirmó.

La gran mayoría de los habitantes de Gaza han sido desplazados al menos una vez, y se están produciendo más desplazamientos masivos a medida que Israel intensifica su ofensiva para tomar el control de Ciudad de Gaza, donde la ONU ha declarado una hambruna.

Uno de los hallazgos más dramáticos es que la esperanza de vida ha caído prácticamente a la mitad en Gaza, desde los 75,5 años cuando empezó el conflicto a 40,5 años un año después y a 34,9 años más recientemente.

Embed Gaza before and after the genocide.pic.twitter.com/9vwmnG3E1Z — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) September 15, 2025

"Falso"

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel rechazó categóricamente el informe y lo calificó de "mentiroso y sesgado". En un comunicado, sostuvo que se trata de una "reproducción de falsedades de Hamas" y acusó a los miembros de la Comisión de actuar como "representantes del grupo terrorista". También exigió la disolución inmediata de la Comisión de Investigación, acusando a sus integrantes de tener posturas "abiertamente antisemitas".

Sidoti respondió a esas acusaciones durante una conferencia de prensa. "Las respuestas israelíes ya son predecibles y aburridas", afirmó, en referencia a que el Gobierno repite argumentos sin aportar pruebas documentadas. "Parece que reproducen las respuestas con inteligencia artificial", ironizó.

La presidenta de la Comisión, Navi Pillay, expresó que el mundo está siendo testigo de una ruptura de la promesa de "nunca más", que surgió tras los genocidios del siglo XX. "Hoy somos testigos en tiempo real de cómo esa promesa se quiebra ante los ojos del mundo", dijo.

Agregó que todos los Estados están obligados, según el derecho internacional, a actuar de forma inmediata ante la posibilidad de un genocidio. “No hay necesidad de esperar una resolución judicial para impedir más crímenes", afirmó.

Embed If you’re scrolling, PLEASE leave a dot. pic.twitter.com/PeuSGLwCU4 — Muhammad in Gaza (@7MohammedKhaled) September 17, 2025

"No hay tiempo para excusas"

Es la primera vez que un organismo de este nivel acusa directamente al Estado de Israel de genocidio, aunque la ONU había respaldado informes similares en el pasado. Aunque no proviene de una instancia jurídica formal, los hallazgos del informe pueden ser utilizados como prueba en procedimientos futuros ante tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El informe se suma al proceso judicial en curso en la CIJ, donde Sudáfrica acusa a Israel de violar la Convención sobre el Genocidio. La CIJ ya emitió medidas cautelares en enero de 2024, ordenando a Israel proteger a la población palestina de posibles actos genocidas y garantizar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Sudáfrica presentó su memoria escrita en octubre de 2024 y ahora Israel tiene plazo hasta enero de 2026 para responder.

Por otro lado, la CPI ya emitió órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant, aunque aún no los ha acusado formalmente por genocidio. La CPI continúa investigando crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos tanto por Israel como por Hamas desde 2021.

Embed Israel is tearing apart the forces of the Islamic Ummah in Gaza, Lebanon, Syria, and Yemen all at once. pic.twitter.com/Zz6ta9pvfa — Ofer Binshtok - Kafir - (@Ofer_binshtok) September 16, 2025

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que Israel no está dispuesto a entablar conversaciones de paz serias y está decidido a “ir hasta el final” en su campaña militar en Gaza. Calificó la situación como “moral, política y legalmente intolerable”. Por su parte, Amnistía Internacional afirmó que la comunidad internacional ya no puede decir "que no sabía", tras el dictamen de la ONU, y subrayó que "ya no hay tiempo para excusas".

Varios líderes internacionales y organismos de derechos humanos ya han calificado la situación en Gaza como genocidio. El presidente de Irlanda, Michael Higgins, incluso sugirió que Israel y aquellos países que le suministran armas deberían ser excluidos de Naciones Unidas.

La Comisión Europea evalúa imponer sanciones a funcionarios israelíes y suspender beneficios comerciales en el marco del acuerdo euromediterráneo.

Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU solicitó públicamente “detener la masacre”, y criticó el uso de artillería pesada en zonas densamente pobladas, advirtiendo que tales acciones podrían violar las leyes internacionales de guerra. En ese sentido, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó tras la publicación que veía "pruebas cada vez más evidentes" de un genocidio en el enclave.

Embed Israel’s military destroyed multiple high-rise buildings in Gaza City on Sunday, after warning residents to evacuate.

Palestinians rushed to save their belongings throwing them form the windows before the buildings were hit. pic.twitter.com/YDYR5w1SQy — The Associated Press (@AP) September 15, 2025

"Gaza arde"

Mientras tanto, el Ejército israelí confirmó este martes que ya hay tropas terrestres dentro de la ciudad de Gaza, tras semanas de intensos bombardeos contra la ciudad y sus rascacielos residenciales, donde calcula que aún se encuentran entre 2.000 y 3.000 milicianos de Hamas.

"Anoche empezamos a profundizar nuestras operaciones dentro de la ciudad, es algo gradual, pero ayer fue un gran paso adelante en el despliegue de fuerzas y en las operaciones en el terreno", dijo el oficial, que prefirió mantener el anonimato.

La ofensiva se produce después de una noche de intensos bombardeos, que han dejado al menos 41 muertos, 37 de ellos en la capital y cuatro en el centro de la Franja de Gaza.

Poco antes de iniciarse el ataque, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo: "Gaza arde". "No cederemos y no daremos marcha atrás hasta que se cumpla la misión", agregó.

En respuesta, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió que la ofensiva terrestre agravará "una situación ya desesperada" en el enclave. "Solo traerá más muerte, más destrucción y más desplazamientos", sentenció en un mensaje en sus redes.

En el informe, la Comisión denunció que el conflicto ha provocado un deterioro extremo de las condiciones de vida en la Franja. La ONU declaró una hambruna en la ciudad de Gaza,

La mayoría de los gazatíes ha sido desplazada al menos una vez desde octubre de 2023. A medida que se intensifican los ataques, los desplazamientos masivos continúan. El Ministerio de Salud gazatí alertó recientemente sobre una escasez crítica de sangre y componentes sanguíneos. Solo 11 hospitales siguen operativos en Ciudad de Gaza, todos de manera parcial.