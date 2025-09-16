Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

En el estadio José Amalfitani y por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Racing le ganó 1-0 a Vélez. Sobre el final de un primer tiempo en el que el Fortín había sido superior, Lisandro Magallán fue expulsado y dejó con 10 al local. En el complemento, la Academia aprovechó el hombre de más y rompió el cero a través de Adrián Maravilla Martínez. Poco tiempo después, Quirós igualó el encuentro, pero el tanto fue anulado vía VAR porque en el lanzamiento desde el córner, la pelota había salido.