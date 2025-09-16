Uno Entre Rios | Ovación | Racing

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

Racing se impuso por la mínima diferencia gracias a su máximo goleador. Lisandro Magallán fue expulsado en el Fortín. La vuelta en Avellaneda.

16 de septiembre 2025 · 21:05hs
Maravilla Martínez marcó el tanto para Racing.

Conmebol.

Maravilla Martínez marcó el tanto para Racing.

En el estadio José Amalfitani y por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Racing le ganó 1-0 a Vélez. Sobre el final de un primer tiempo en el que el Fortín había sido superior, Lisandro Magallán fue expulsado y dejó con 10 al local. En el complemento, la Academia aprovechó el hombre de más y rompió el cero a través de Adrián Maravilla Martínez. Poco tiempo después, Quirós igualó el encuentro, pero el tanto fue anulado vía VAR porque en el lanzamiento desde el córner, la pelota había salido.

Además, sobre el minuto 36, el árbitro Wilton Sampaio había expulsado a Juan Ignacio Nardoni. Sin embargo, lo llamaron a que revise la acción y revocó su decisión. Luego, el juego transcurrió y finalizó con la victoria de la Academia. La vuelta se jugará el próximo martes 23 de septiembre a las 19 , en el Cilindro de Avellaneda.

