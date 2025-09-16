En Colonia Avelina, una localidad cercana ubicada entre Líbaros y Basavilbaso, un equipo de especialistas inició los trabajos para rescatar el fósil hallado.

En Colonia Avelina comenzó el operativo para extraer los restos de gliptodonte.

A fines de agosto, se produjo un sorprendente descubrimiento de gran valor científico en la zona rural de Colonia Avelina, una localidad ubicada entre Líbaros y Basavilbaso. Allí fueron hallados restos fósiles de un gliptodonte, un animal prehistórico que habitó la región hace entre 8.000 y 10.000 años.

Nelson Michel, un trabajador rural que, mientras realizaba tareas de laboreo en una parcela de 55 hectáreas, notó una estructura extraña sobresaliendo en un cañadón formado hace más de una década por los desagües de la zona. Intrigado, utilizó una pala para escarbar con cuidado hasta dejar al descubierto lo que parecía ser un enorme caparazón.

Tras indagar en internet y convencido de la magnitud del hallazgo, Michel avisó de inmediato a su cuñado y dueño del campo, Horacio Muñoz. Ambos notificaron a las autoridades y enviaron fotografías al Museo de Ciencias Naturales y Antropología “Antonio Serrano” de Paraná.

Los especialistas confirmaron que se trataba de los restos de un gliptodonte, un pariente extinto de los armadillos actuales.

gliptodonte

Sobre los restos del gliptodonte

El director del museo, Gastón Fleita Moreyra, explicó a FM Riel que este martes se puso en marcha un operativo para la extracción y preservación del fósil.

El procedimiento se realiza bajo la coordinación de la licenciada Graciela Ibargoyen, y con la participación de Jorge Flores, experto en excavaciones, y Sergio Medina, taxidermista. Tras más de ocho horas de trabajo, los especialistas lograron recuperar buena parte del ejemplar.

La jornada se vivió como un acontecimiento comunitario: autoridades de la comuna, trabajadores y vecinos se acercaron al lugar, e incluso un grupo de niños acompañado por sus padres presenció la excavación y recibió una clase al aire libre sobre la importancia del registro paleontológico en la provincia.