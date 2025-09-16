Uno Entre Rios | Ovación | Lanús

En un final agónico, Lanús venció a Fluminense por los cuartos

En La Fortaleza y por el partido de ida, Lanús le ganó 1-0 al Tricolor con un gol sobre el cierre de Marcelino Moreno. La vuelta el martes que viene en Brasil.

16 de septiembre 2025 · 23:33hs
Lanús festejó en el final ante el Fluminense.

Lanús festejó en el final ante el Fluminense.

En el estadio La Fortaleza y por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Lanús le ganó este martes 1-0 a Fluminense. Durante la mayoría del partido, ambos equipos no se sacaron diferencias y protagonizaron un partido áspero y con pocas situaciones de gol. Sin embargo, sobre el final del juego, Eduardo Toto Salvio envió un centro raso para Marcelino Moreno, quien rompió el cero y selló el triunfo para el local. La vuelta se jugará en el Maracaná, el próximo martes 23 de septiembre a las 21.30.

Newell's se desahogó y le ganó a Atlético Tucumán

Newell's se desahogó y le ganó a Atlético Tucumán

Argentinos Juniors pasó de fase.

Argentinos derrotó a Lanús y se metió en semifinales de la Copa Argentina

