SMN: "La primavera comenzaría con temperaturas más altas de lo normal"

Septiembre estará marcado por el ascenso de temperaturas y el comienzo de la primavera aunque aclaran que: "Es un mes donde llueve poco".

10 de septiembre 2025 · 10:29hs
El meteorólogo Raúl Durán, explicó en Radio La Red Paraná (88.7) que la próxima primavera tendrá temperaturas más altas de lo normal, por lo cuál se espera que la semana que viene comience el calor. Sin embargo, esta semana continuarán las mañanas fresquitas según el SMN.

Durante los próximos días se espera un ascenso progresivo de las temperaturas, con jornadas templadas a cálidas y predominio de cielos mayormente despejados. Hacia el fin de semana, las máximas podrían superar los 28 ºC a 30 ºC, especialmente en el norte entrerriano. "Las temperaturas máximas irán aumentando de a poquito, por lo cuál, continuarán las mínimas alrededor de los 10°", contó en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) el meteorólogo Raúl Durán.

Lluvia y calor

LEER MÁS: SMN: Esperan una semana con ascenso de temperaturas en la región

La semana que viene habría un ascenso notable de las temperaturas máximas que marcarán unos 26° en la capital provincial, pero que serán más altas en las zonas del norte entrerriano: "Las precipitaciones estarán en el orden de lo normal", dijo Durán ya que septiembre tiene precipitaciones que suelen rondar los 50 milímetros por mes en Paraná (medida que se triplica en los próximos dos meses). Sin embargo, no descarta la posibilidad de que ocurra un hecho extraordinario, si las condiciones atmosféricas lo permiten: "Puede llegar a haber alguna que otra tormenta fuerte, pero no es lo que se espera", concluyó.

